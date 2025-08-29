बिहार में नहीं घुसे आतंकी, दुबई से नेपाल आए, फिर मलेशिया चले गए; पुलिस ने कहा- भारत में एंट्री का सबूत नहीं

बिहार पुलिस मुख्यालय ने पाकिस्तानी आतंकियों के भारत (बिहार) की सीमा के अंदर प्रवेश से इंकार किया है। उन्होने कहा कि आतंकी दुबई से नेपाल आये और फिर मलेशिया चले गये। भारत में उनकी एंट्री से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

बिहार में जैश के तीन आंतकियों की घुसपैठ की खबरों के बीच बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है। शुक्रवार को बिहार पुलिस मुख्यालय ने पाकिस्तानी आतंकियों के भारत (बिहार) की सीमा के अंदर प्रवेश से इंकार किया है। एडीजी (विधि व्यवस्था) पंकज कुमार दराद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले आशंका व्यक्त की गयी थी, कि कुछ आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में आने वाले हैं। उनका नाम वगैरह भी साझा किया गया था। इसको देखते हुए सीमाई इलाकों में तैनात सुरक्षाबल एसएसबी, आईबी, स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, जिला पुलिस सहित तमाम एजेंसियां सतर्क थी।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बॉर्डर पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। सूचना को उनके पासपोर्ट के आधार पर जांच कराते हुए पता करने का प्रयास किया गया। इसमें इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई है, कि वो आतंकवादी संगठन जेइएम के सदस्य हैं। आतंकी दुबई से नेपाल आये और फिर मलेशिया चले गये। भारत में उनकी एंट्री से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

इससे पहले खबर थी कि नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों पर मोतिहारी पुलिस ने 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की है। पूर्वी चंपारण एसपी स्वर्ण प्रभात ने इनाम घोषित करने के साथ सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। उन्होंने आतंकियों के दिखने या सूचना मिलने पर थाना, डायल 112 को सूचित करने की अपील की है।