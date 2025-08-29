Terrorists did not enter Bihar came to Nepal from Dubai then went to Malaysia Police said there is no proof of entry बिहार में नहीं घुसे आतंकी, दुबई से नेपाल आए, फिर मलेशिया चले गए; पुलिस ने कहा- भारत में एंट्री का सबूत नहीं, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में नहीं घुसे आतंकी, दुबई से नेपाल आए, फिर मलेशिया चले गए; पुलिस ने कहा- भारत में एंट्री का सबूत नहीं

बिहार पुलिस मुख्यालय ने पाकिस्तानी आतंकियों के भारत (बिहार) की सीमा के अंदर प्रवेश से इंकार किया है। उन्होने कहा कि आतंकी दुबई से नेपाल आये और फिर मलेशिया चले गये। भारत में उनकी एंट्री से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 29 Aug 2025 07:21 PM
बिहार में जैश के तीन आंतकियों की घुसपैठ की खबरों के बीच बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है। शुक्रवार को बिहार पुलिस मुख्यालय ने पाकिस्तानी आतंकियों के भारत (बिहार) की सीमा के अंदर प्रवेश से इंकार किया है। एडीजी (विधि व्यवस्था) पंकज कुमार दराद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले आशंका व्यक्त की गयी थी, कि कुछ आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में आने वाले हैं। उनका नाम वगैरह भी साझा किया गया था। इसको देखते हुए सीमाई इलाकों में तैनात सुरक्षाबल एसएसबी, आईबी, स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, जिला पुलिस सहित तमाम एजेंसियां सतर्क थी।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बॉर्डर पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। सूचना को उनके पासपोर्ट के आधार पर जांच कराते हुए पता करने का प्रयास किया गया। इसमें इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई है, कि वो आतंकवादी संगठन जेइएम के सदस्य हैं। आतंकी दुबई से नेपाल आये और फिर मलेशिया चले गये। भारत में उनकी एंट्री से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

इससे पहले खबर थी कि नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों पर मोतिहारी पुलिस ने 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की है। पूर्वी चंपारण एसपी स्वर्ण प्रभात ने इनाम घोषित करने के साथ सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। उन्होंने आतंकियों के दिखने या सूचना मिलने पर थाना, डायल 112 को सूचित करने की अपील की है।

तीनों आतंकियों हसनैन अली, आदिल हुसैन व मो. उस्मान के नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र और भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी अलर्ट मोड में है। आतंकियों में पाकिस्तान के रावलपिंडी के हसनैन अली, उमरकोट के आदिल हुसैन और बहावलपुर के मो. उस्मान शामिल हैं।