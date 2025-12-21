बिहार में हेरोइन और ग्रेनेड के साथ पकड़ाया आतंकवादी, पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने
राजबीर सिंह ने वर्ष 2011 में सेना ज्वाइन की थी। अमृतसर ग्रामीण के घरिनडा थाने में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज जासूसी के मामले में नाम आने के बाद वह फरवरी 2025 से सेना से फरार हो गया था।
बिहार में एक आतंकवादी को पकड़ा गया है। पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल बॉर्डर से सेना का भगोड़ा व नार्को आतंकी मॉड्यूल में शामिल राजबीर सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया गया। हरैया रक्सौल पुलिस व पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की संयुक्त छापेमारी में उसे 18 दिसंबर को कस्टम चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। भगोड़े सेना के जवान के पास से 500 ग्राम हेरोइन व एक हैंड ग्रेनेड बरमद हुआ है। साथ ही पाकिस्तान स्थित हैंडलर से उसका कनेक्शन सामने आया है।
पंजाब पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ पंजाब ले गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नेपाल के रास्ते देश से फरार होने के फिराक में था। राजबीर ने वर्ष 2011 में सेना ज्वाइन की थी। अमृतसर ग्रामीण के घरिनडा थाने में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज जासूसी के मामले में नाम आने के बाद वह फरवरी 2025 से सेना से फरार हो गया था।
नेपाल भाग गया था आतंकी राजबीर सिंह
आतंकी राजबीर सिंह को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जब राजबीर सिंह के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में केस दर्ज किया गया था तब वो वहां से नेपाल भाग गया था। नेपाल में ही छिप कर राजबीर पंजाब से नेपाल में नशे की तस्करी करता था। यह भी बताया जा रहा है कि नशे के इसी सौदागरी में उसका पाकिस्तान कनेक्शन उजागर हुआ है।
आतंकी राजबीर सिंह उर्फ फौजी की गिरफ्तारी को नार्को आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राजबीर सिंह पर अमृतसर और हरियाणा समेत कई जगहों पर केस दर्ज हैं। यह भी कहा जा रहा है कि महिला थाने में हैंड ग्रेनेड से हमला और अमृतसर थाने में जासूसी में भी वो शामिल रहा है। राजबीर सिंह अब पूछताछ में नशे के इस नेटवर्क से जुड़े कई बड़े खुलासे भी कर सकता है।