MLC चुनाव नतीजों पर जदयू में कशमकश, एक मंत्री पर सवाल; जख्म पर महरम लगा रहे बड़े नेता

बिहार विधान परिषद के चुनाव में तीन सीटों पर पराजय और पटना स्नातक सीट पर भीतरघात का जख्म अभी भरा नहीं है। दल के अंदरखाने इसको लेकर कशमकश जारी है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जदयू) में बिहार विधान परिषद के चुनाव में तीन सीटों पर पराजय और पटना स्नातक सीट पर भीतरघात का जख्म अभी भरा नहीं है। दल के अंदरखाने इसको लेकर कशमकश जारी है। हालांकि, पार्टी नेतृत्व सबको मान-मनौव्वल से शांत कराने की कोशिश में लगा है। एक मंत्री पर जन सुराज के कैंडिडेट की मदद करने का आरोप लग रहा है।

जदयू ने गुरुवार को हारे-जीते अपने हिस्से की सभी चार सीटों की समीक्षा की। विधान परिषद चुनाव के फलाफल से उभरे जख्म पर महरम की यह कोशिश सीट दर सीट समीक्षा के रूप में सामने आई। चार में से तीन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की हार हो गी। हर सीट के संबंधित प्रत्याशी से अलग-अलग बातचीत नेतृत्व के समक्ष हुई। यह ऐसी बैठक रही जिसमें एक सीट की बात दूसरी सीट से जुड़े लोगों तक नहीं पहुंची।

समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के एक मंत्री को लेकर भी सवाल उठे। इस मंत्री ने पटना स्नातक सीट पर अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ उतरे जनसुराज प्रत्याशी को न सिर्फ मदद की बल्कि आर्थिक सहायता भी दी। जदयू में अंदरखाने इसको लेकर काफी चर्चा है। दूसरी ओर पार्टी आधिकारिक तौर पर केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को लेकर उठाए गए सवाल को खारिज कर रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि ललन सिंह के खिलाफ समीक्षा बैठक में नीरज कुमार ने न कुछ बयान दिया है और न ही कोई शिकायत की है।

भाजपा के बागियों से मिली हार विप चुनाव में जदयू के हिस्से चार सीटें आई थी और चार पर सहयोगी दल भाजपा के उम्मीदवार लड़े थे। चुनाव परिणामों ने जाहिर किया कि जदयू के प्रत्याशियों की सारण और तिरहुत में भाजपा के बागी प्रत्याशियों से हार हुई। चुनाव परिणाम आये कुछ ही घंटे गुजरे कि बिना सदस्यता लिए दोनों निर्दल जीते क्रमश: राहुल राज और वंशीधर ब्रजवाशी भाजपा दफ्तर समर्थन देने पहुंच गए। इसको लेकर प्रदेश जदयू अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई। जदयू के दोनों सीटों के प्रत्याशी मुखर हुए। खासतौर से तिरहुत स्नातक से तकरीबन 20 हजार वोट लेकर हारे अभिषेक झा ने रिजल्ट के बाद लम्बा-चौड़ा ट्वीट किया।