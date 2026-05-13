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नालंदा में नींबू के लिए बच्चे की हत्या में अब तक 12 अरेस्ट, तनाव के बाद पुलिस तैनात

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, नालंदा
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कुछ लोगों ने आरोपित के घर पर रोड़ेबाजी की। इसी दौरान अस्थावां थाना की पुलिस पहुंची और लोगों को रोकने का प्रयास करने लगी। इसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई।

नालंदा में नींबू के लिए बच्चे की हत्या में अब तक 12 अरेस्ट, तनाव के बाद पुलिस तैनात

बिहार के नालंदा जिले में अस्थावां थाना क्षेत्र के सकरावां गांव में मंगलवार को एक नींबू के लिए बच्चे की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गयी। मृतक राजकुमार पासवान का 12 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार उर्फ झगड़ू था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ऐसे में शव उठाने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने भी जवाब में लाठी चार्ज किया और लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपित के घर पर भी रोड़ेबाजी की।

दर्जनभर से अधिक ग्रामीणों व पुलिसकर्मियों को चोटें आयी हैं। घटना की सूचना पाकर डीएम कुंदन कुमार व एसपी भारत सोनी के नेतृत्व में दर्जनभर थानों की पुलिस गांव पहुंची। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।

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जमीन पर गिरा नींबू उठाया था बच्चा

ग्रामीणों की मानें तो शुभम अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। पास में ही नींबू का एक पेड़ है। तेज हवा के कारण पेड़ से एक नींबू गिर गया। शुभम ने उसे उठा लिया। इसी बात पर पेड़ के मालिक गोरख मियां ने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। बच्चा लहूलुहान हो गया। उसके सिर से खून बहने लगा। अन्य बच्चों ने दौड़कर उसके परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजन उसे लेकर इलाज के लिए बिहारशरीफ जा रहे थे। रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी।

आरोपित के घर जाने के दौरान हुआ बवाल

परिजन शव को लेकर वापस गांव पहुंचे और आरोपित के घर के पास जाने लगे। कुछ लोगों ने आरोपित के घर पर रोड़ेबाजी की। इसी दौरान अस्थावां थाना की पुलिस पहुंची और लोगों को रोकने का प्रयास करने लगी। इसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में भारी संख्या में पुलिस गांव पहुंच गयी और विरोध कर रहे ग्रामीणों पर लाठी चार्ज कर दिया।

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घर में घुसकर पीटा

हंगामे की सूचना पर पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ 12 थानों की पुलिस गांव पहुंच गयी। दर्जनों वाहनों से सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव पहुंच गये। बच्चे का शव, परिजन व कुछ ग्रामीणों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर लोगों को पीटा। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पुलिस पीड़ित को ही निशाना बना रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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