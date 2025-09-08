सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में टेंशन? सीपीआई- एमएल ने ठोका 40 पर दावा, तेजस्वी को लिस्ट सौंपा
CPI-ML के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल ने बताया कि उनकी पार्टी राज्य की चालीस सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी मे है। इसकी सूची उनकी ओर से को-ऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जहां भी उनकी पार्टी को लड़ाया गया वहां बेहतर माहौल बना।
बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। लेकिन, सीटों की हिस्सेदारी को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। कांग्रेस, वीआईपी के बाद सीपीआई-एमएल ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के राज्य सचिव ने कहा है कि उन्हें 40 सीटें चाहिए जिनकी लिस्ट महागठबंधन नेतृत्व को सौंप दी गई है। इसे सीट शेयरिंग के लिए खींचतान के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस की आधिकारिक घोषणा से पहले ही सीपीआई एमएल ने मीडिया में अपनी बात जारी कर दी है।
मोतिहारी में प्रेस को बुलाकर पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल ने बताया कि उनकी पार्टी राज्य की चालीस सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी मे है। इसकी सूची उनकी ओर से को-ऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जहां भी उनकी पार्टी को लड़ाया गया वहां बेहतर माहौल बना और महागठबंधन को मजबूती मिली। कार्यकर्ताओं के मेहनत से पार्टी के साथ साथ गठबंधन का भी फायदा हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक इंडिया गठबंधन की कई दौर की बैठक हो चुकी है पर अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। उससे पहले घटक दलों का सीट राग खास संकेत देता है।
सीटों पर दावा करने वाली भाकपा-माले पहली पार्टी नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की ओर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की जा चुकी है। वीआईपी के मुकेश सहनी तो एक कदम आगे हैं। उनकी पार्टी 60 सीटों के साथ साथ डिप्टी सीएम पर भी दावा ठोक रही है। तेजस्वी को सीएम बताते हुए मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम बताते नहीं थकते। लेकिन कांग्रेस ने इस पर अभी तक पत्ता नहीं खोला है। तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा बताने पर राहुल गांधी और अल्लावारू और राहुल गांधी ने अभी तक सहमति नहीं दी है।