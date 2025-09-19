Tension in Darbhanga on Vishwakarma visarjan route situation under control after flag march police camping विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन रूट पर दरभंगा में तनातनी, फ्लैग मार्च के बाद स्थित नियंत्रण में; छावनी बना इलाका, Bihar Hindi News - Hindustan
विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन रूट पर दरभंगा में तनातनी, फ्लैग मार्च के बाद स्थित नियंत्रण में; छावनी बना इलाका

2012 में भी मूर्ति विसर्जन करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी का माहौल था। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर गांव में बैठक कर लिखित रूप में इस रूट से मूर्ति विसर्जन नहीं करने पर बात बनी थी। गुरुवार को इसी रूट पर विवाद हो गया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, सिंहवाड़ा, संवाद सूत्रFri, 19 Sep 2025 10:32 AM
बिहार के दरभंगा में गुरुवार को बाबा विश्वकर्मा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच तनाव हो गया। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कटहलिया गांव की घटना है। विसर्जन के लिए रूट को लेकर हुए तनाव की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंच गए और हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया। मूर्ति विसर्जन के जुलूस को एक पक्ष के लोगों ने आगे बढ़ने से रोक दिया था।

मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओ, बीडीओ अमरेन्द्र पंडित, एसडीपीओ एसके सुमन, सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार सहित कई थानों की पुलिस के साथ ही जिले से बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गयी। मुखिया रमेश भगत, सरपंच अशोक सहनी, उप सरपंच राशिद मुश्ताक सहित कई पंचायत प्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। सभी लोगों से राय के बाद पूर्व के रूट से ही मूर्ति विसर्जन करना तय हुआ। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की देखरेख में मूर्ति का विसर्जन कराया गया।

दरअसल, बाबा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया था। विसर्जन यात्रा जब मुस्लिम समुदाय के इलाके से होकर गुजरने लगी तो मुस्लिम स्थानीय लोग विरोध में उतर आए और प्रतिमा को रोक दिया। इसके बाद माहौल बिगड़ने लगा। तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम विकास कुमार और एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग प्रतिमा को अपने गांव से गुजरने नहीं देने पर अड़े रहे। प्रशासन ने पूजा समिति को समझाकर दूसरे रास्ते से विसर्जन कराया

एक पक्ष के लोगों का कहना था कि वर्ष 2012 में भी मूर्ति विसर्जन करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी का माहौल था। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर गांव में बैठक कर लिखित रूप में इस रूट से मूर्ति विसर्जन नहीं करने पर बात बनी थी। पूर्व में मूर्ति विसर्जन रूट मुजफ्फरपुर के धनवाड़ा होते हुए सिंहवाड़ा तक था। कई बार तो गांव के ही पोखर में मूर्ति विसर्जन किया गया गया, जबकि इस बार पूजा कमेटी और ग्रामीण कठहलिया-कटासा मार्ग से सिंहवाड़ा जाने की तैयारी में लगे थे।

दूसरी ओर पूजा कमेटी और ग्रामीणों का कहना है कि इस बार गांव के पोखर में पानी नहीं होने के कारण सिंहवाड़ा विसर्जन करने के लिए स्थानीय थाने को लिखित में आवेदन दिया गया था। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग विसर्जन करने में रुकावट पैदा करने लगे। दोनों पक्षों के बीच बैठक कर मामले को सुलझाया गया है। एहतियातन गांव में पुलिस कैम्प कर रही है। बीएमपी के जवानों ने गांव में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

