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टेंडर घोटाला: रिशु श्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित, IAS संजीव हंस की अर्जी पर बहस कल

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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पटना की निगरानी स्पेशल कोर्ट ने टेंडर घोटाला के आरोपी ठेकेदार रिशु श्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं, आईएएस संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को होगी।

टेंडर घोटाला: रिशु श्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित, IAS संजीव हंस की अर्जी पर बहस कल

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला में आरोपी ठेकेदार रिशु श्री उर्फ रंजन सिन्हा की नियमित जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। पटना के निगरानी स्पेशल कोर्ट ने रिशु श्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वह बीते 41 दिनों से पटना के बेऊर जेल में बंद है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। इस केस में अन्य आरोपी नियमित जमानत अर्जी पर भी बहस के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की गई है।

निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को टेंडर घोटाले के आरोपी रिशु श्री की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई। जमानत का पुरजोर विरोध निगरानी के वकील आनंदी सिंह ने किया। रिशु श्री पर विभाग में अधिकारियों को कमीशन देकर टेंडर लेने और बिल पास कराने का आरोप है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निगरानी की विशेष अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

रिशु श्री के वकील डॉ.अभिषेक कुमार ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि टेंडर घोटाले में आरोपी बनाए गए ठेकेदार के खिलाफ जांच पूरी कर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने चार्जशीट दायर कर दी है। आरोपी पिछले 41 दिनों से न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में हैं। उसे 27 मई को एसवीयू ने गिरफ्तार किया था।

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रिशु श्री के वकील ने दलील दी कि टेंडर घोटाले में जांच एजेंसी पांच दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। आरोपी ने अनुसंधान में निगरानी को सहयोग किया है। इस कांड में आरोप कागजात पर आधारित साक्ष्य बताया गया है। ईडी के आरोप के आधार पर एसवीयू ने एफआइआर दर्ज की है और उसके ही साक्ष्य को इस कांड में लिया गया है जो साक्ष्य अधिनियम के तहत सही नहीं है।

4000 पेज की चार्जशीट में 7 हाईप्रोफाइल आरोपी का नाम

बता दें कि बिहार की विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने पिछले महीने टेंडर घोटाला में 4000 पेज की चार्जशीट दायर की थी। इसमें रिशु श्री को मुख्य आरोपी बनाया गया। उसके साथ ही आईएएस संजीव हंस के मुमुक्षु चौधरी, तारिणी दास, उमेश सिंह समेत कुल 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। संजीव हंस फिलहाल फरार चल रहे हैं, उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाई हुई है।

एसवीयू ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर रहे तारिणी दास और नगर विकास विभाग के इंजीनियर उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। इनके पास से करोड़ों रुपये की संपत्ति और कैश मिला था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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