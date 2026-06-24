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टेंडर घोटाला में 4000 पेज की चार्जशीट; रिशु श्री, IAS संजीव हंस के साथ कौन अफसर लपेटे गए, किस पर क्या आरोप?

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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टेंडर घोटाला में बिहार एसवीयू ने 4000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी है। इसमें ठेकेदार रिशु श्री और आईएएस संजीव हंस के अलावा अफसर, इंजीनियर और अन्य सहयोगियों के नाम शामिल हैं। 

टेंडर घोटाला में 4000 पेज की चार्जशीट; रिशु श्री, IAS संजीव हंस के साथ कौन अफसर लपेटे गए, किस पर क्या आरोप?

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने चार्जशीट दायर कर दी है। लगभग 4 हजार पेज के आरोप पत्र में एसवीयू ने ठेकेदार रिशु श्री और आईएएस संजीव हंस समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, इंजीनियर तारिणी दास एवं उमेश कुमार सिंह के अलावा रिशु श्री के सहयोगी संतोष कुमार एवं पवन कुमार का नाम शामिल है।

विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार दराद ने बुधवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच की गई। सभी आरोपियों की भूमिका और उनसे जुड़े साक्ष्यों को खंगाला गया। इसके बाद चार्जशीट तैयार कर उसे कोर्ट में दायर किया गया। उन्होंने बताया कि चार्जशीटेड आरोपियों में से पांच अभी जेल में हैं। जबकि, इनमें से दो आरोपी आईएएस संजीव हंस और पवन कुमार फरार चल रहे हैं।

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एडीजी ने बताया कि टेंडर घोटाले से संबंधित यह मामला पिछले साल एसवीयू ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा भेजे गए परिवाद पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था। इसमें प्रारंभिक रूप से रिशुश्री, संजीव हंस, पवन कुमार और संतोष कुमार को नामजद सहित कई अज्ञात सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों को आरोपी बनाया गया था।

एसवीयू की जांच के बाद वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी, सेवानिवृत मुख्य अभियंता तारिणी दास और नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को भी प्राथमिकी आरोपी बनाया गया और चार्जशीट दाखिल की गई है।

टेंडर घोटाले में कई अन्य सरकारी पदाधिकारियों के नाम शामिल होने के सवाल पर एडीजी ने कहा कि चार्जशीटेड आरोपियों के अलावा फिलहाल अन्य किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक समुचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। ईडी के परिवाद पत्र में उन पर लगे आरोपों के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के स्तर पर विभागीय कार्यवाही संचालित की जाएगी।

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टेंडर घोटाला: किस पर क्या आरोप

  • रिशुश्री : सरकारी विभागों में अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध ढंग से ठेके हासिल करना। अपनी कंपनियों के बिल पास कराने के लिए 2 से 3.5 फीसदी का कमीशन सरकारी पदाधिकारियों को देना।
  • संजीव हंस : जल संसाधन विभाग में सचिव रहते वीरपुर (सुपौल) में कोसी बराज सर्किल में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थापित करने में अनियमितता बरतना। रिशुश्री सहित अन्य से रिश्वत के तौर पर कमीशन की राशि प्राप्त करना।
  • पवन कुमार, संतोष कुमार : मेसर्स मातृस्वा कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के माध्यम से जल संसाधन एवं अन्य विभागों में ठेके प्राप्त कर सरकारी पदाधिकारियों को रिश्वत देना।
  • मुमुक्षु चौधरी : सीतामढ़ी और सहरसा के नगर आयुक्त रहते शहरी विकास परियोजनाओं से जुड़ी करीब 10 करोड़ रुपये के टेंडर रिशुश्री एवं उसकी कंपनियों को देना। इसके बदले में रिश्वत लेना। ईडी की छापेमारी में घर से दो करोड़ नकद बरामद होना।
  • तारिणी दास : भवन निर्माण विभाग की 10 से ज्यादा सरकारी निविदा का काम रिशुश्री और उसकी कंपनियों को देना। इसके एवज में दो से तीन फीसदी की रिश्वत लेना। ईडी की छापेमारी में आवास से 8.57 करोड़ रुपये नकद की बरामदगी।
  • उमेश कुमार सिंह : ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन वर्क एवं अन्य निविदा कार्य में रिशुश्री को देने की एवज में नकद में एक प्रतिशत कमीशन प्राप्त करना। ईडी की छापेमारी में घर से एक करोड़ नकद बरामद।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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