Ten year old girl raped in vaishali district bihar बिहार में घर में सो रही 10 साल की छात्रा को उठा ले गया हैवान, थोड़ी ही दूर पर रेप, Bihar Hindi News - Hindustan
बताया जा रहा है कि घर में सो रही लड़की को हैवान सोई अवस्था अवस्था मे उठा कर ले गया था। घर से कुछ ही ले जाकर छात्रा के साथ रेप किया गया है। इधर इस सनसनीखेज घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, वैशालीTue, 12 Aug 2025 10:52 AM
बिहार में 10 साल की एक छात्रा से हैवानियत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में सो रही छात्रा को हैवान उठा कर ले गया और फिर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला वैशााली जिला का है। वैशाली जिले के बेलसर थाना के चकमारूफ गांव में 10 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है।

बताया जा रहा है कि घर में सो रही लड़की को हैवान सोई अवस्था अवस्था मे उठा कर ले गया था। घर से कुछ ही ले जाकर छात्रा के साथ रेप किया गया है। इधर इस सनसनीखेज घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यह घटना सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है।

