बिहार में घर में सो रही 10 साल की छात्रा को उठा ले गया हैवान, थोड़ी ही दूर पर रेप

बिहार में 10 साल की एक छात्रा से हैवानियत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में सो रही छात्रा को हैवान उठा कर ले गया और फिर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला वैशााली जिला का है। वैशाली जिले के बेलसर थाना के चकमारूफ गांव में 10 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है।