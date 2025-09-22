ten year girl raped by man mob beat him in bihar sasaram rohtas पपीता रखने में मदद करो.., 10 साल की बच्ची को बहाने से गोदाम में ले जाकर रेप; बिहार में कांड, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsten year girl raped by man mob beat him in bihar sasaram rohtas

पपीता रखने में मदद करो.., 10 साल की बच्ची को बहाने से गोदाम में ले जाकर रेप; बिहार में कांड

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, रोहतासMon, 22 Sep 2025 06:43 PM
बिहार में 10 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रोहतास जिले के सासाराम में इस घिनौनी वारदात के बाद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी कर दी है। यहां नगर थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आने के बाद से हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि पपीता बेचने वाला युवक बहला-फुसला कर बच्ची को गोदाम में लेकर गया, जहां उसके साथ जबरन दुराचार किया गया। बच्ची की चीखने व चिल्लाने पर आस-पास रहे लोगों ने दुराचारी को धर दबोचा व जमकर उसकी धुनाई की।

इस पिटाई से वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुराचारी को गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करायी। घायल दुराचारी का इलाज पुलिस अभिरक्षा में कराया जा रहा है। उधर, पुलिस पीड़ित बच्ची की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की 10 वर्षीय बच्ची को ठेला पर पपिता बेचने वाला मो. सलीम गोदाम में लेकर गया।

उसने बच्ची से बताया कि गोदाम में उसे पपिता रखने में मदद करे। जहां उसके साथ उसने जबरन दुराचार किया। सूचना पर 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने आरोपित की जमकर धुनाई की। पिटाई से घायल आरोपित को इलाज के लिए सदर अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में बच्ची की मां के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय ने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में एफआईआर दर्ज करायी गई है। मौके पर ही दुराचारी की स्थानीय लोगों ने पिटाई की है। जिसका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है।

