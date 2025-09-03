10 लाख जीमेल आईडी, यूक्रेन और मैक्सिको के नागरिकों के कागजात; बिहार में अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह
पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया के टिकैता गांव में संचालित अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साइबर पुलिस ने मौके से हाईटेक सिस्टम के साथ दो देशों के नागरिकों के कागजात बरामद किए हैं। इसमें यूक्रेन के एक नागरिक का एजुकेशन सर्टिफिकेट और मैक्सिको के एक नागरिक का डीएल बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान गिरोह का मास्टरमाइंड परवेज आलम फरार हो गया।
साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि सोमवार देर रात छापेमारी कर कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 10 लाख जीमेल आईडी व पासवर्ड बरामद किये गये हैं। उन्होंने बताया कि शातिर साइबर ठगी के रुपये ऑनलाइन गेमिंग एप व कैसीनो में निवेश कर ब्लैक मनी को ह्वाइट में बदलते थे। गिरोह में नेपाल के नागरिक भी हैं। डीएसपी ने बताया कि तुरकौलिया के परवेज आलम व नेपाल के रवि यादव गिरोह के मास्टरमाइंड हैं। आरोपितों के खिलाफ कई राज्यों में शिकायत दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मेल आई बरामद होने के मामले में संबंधित कंपनी से सूचना ली जा रही है।
ये समान हुए हैं बरामद
28 एंड्रॉवायड फोन, दो कीपैड मोबाइल, 7 मॉनिटर, 7 सीपीयू, 5 यूपीएस, 10 मदर बोर्ड कवर, 35 मोबाइल कवर, 182 स्मार्ट बैंक कार्ड, 32 एटीएम कार्ड, 5 आरसी, मैक्सिको के व्यक्ति का डीएल, यूक्रेन के व्यक्ति का एजुकेशन सर्टिफिकेट, 3 पेन ड्राइव, 2 सिम कार्ड, 1 ऑप्टिकल फिंगर प्रिंट स्कैनर, 1 पासपोर्ट, दो नेपाली नागरिक के दास्तावेज, 3 डायरी, 1 वाई-फाई, 11 पासबुक, 16 चेकबुक, 2 नेपाली चेकबुक तथा एक स्कॉर्पियो बरामद किये गये हैं।