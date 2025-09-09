ten lakh gmail account of bihar cyber frauds are linked with nepal mexico and ukraine documents found नेपाल से जुड़े हैं बिहार में साइबर ठगों से मिले 10 लाख जी मेल अकाउंट, मैक्सिको-यूक्रेन के मिले हैं कागजात, Bihar Hindi News - Hindustan
नेपाल से जुड़े हैं बिहार में साइबर ठगों से मिले 10 लाख जी मेल अकाउंट, मैक्सिको-यूक्रेन के मिले हैं कागजात

मोतिहारी साइबर पुलिस की छापेमारी में ठगों के पास मैक्सिको के नागरिक का डीएल और यूक्रेन का शैक्षणिक प्रमाणपत्र सहित अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गये थे। साथ ही एक नेपाली नागरिक रवि यादव की संलिप्तता भी सामने आई है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 9 Sep 2025 06:37 AM
बिहार के मोतिहारी जिले में साइबर ठगों के पास मिले करीब दस लाख जी-मेल अकाउंट का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को आशंका है कि यह जी-मेल अकाउंट नेपाल में वैध ऑनलाइन कसीनो और सट्टेबाजी के धंधे के लिए हासिल किए गये। सट्टेबाजी में जोड़ने को लेकर लोगों से उनका ई-मेल अकाउंट, पासवर्ड मोबाइल नंबर वॉटसअप, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम ग्रुप आदि से प्राप्त किया गया। ठगी की काली कमाई को सट्टेबाजी में डाल कर सफेद करने के खेल की भी आशंका जताई जा रही है।

हालांकि पुलिस दूसरे अन्य एंगल पर भी जांच कर रही है। पासवर्ड सहित यह जी-मेल अकाउंट साइबर ठगों के कंप्यूटर उपकरण व पेन ड्राइव में सुरक्षित रखे मिले थे। पुलिस अब तक यह सत्यापित नहीं कर सकी है कि अपराधी जी-मेल आईडी का इस्तेमाल किस तरह कर रहे थे? आशंका है कि किसी कंपनी की सिक्यूरिटी ब्रीच (सुरक्षा का उल्लंघन) का फायदा उठा कर तो यह डाटा तो नहीं चुराया गया?

डार्क वेब से भुगतान कर गलत कार्यों को लेकर भी डाटा खरीद की आशंका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओयू भी जांच में मोतिहारी साइबर पुलिस को तकनीकी सहयोग दे रही है। पता लगाया जा रहा है कि यह जी-मेल अकाउंट किन मोबाइल नंबरों से एक्टिव हुए और यह मोबाइल नंबर किन-किन कंपनियों ने किए। दूरसंचार विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है। विश्लेषण किया जा रहा है कि यह नंबर किसी विशेष दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के तो नहीं हैं?

इन मोबाइल नंबरों के सीरीज और पैटर्न को भी देखा जा रहा है। साइबर अपराधियों के पास जिस आदमी ने डाटा उपलब्ध कराया, उसे चिह्नित कर लिया गया है। वह फिलहाल पकड़ से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बड़ी संख्या में पासवर्ड सहित जी-मेल अकाउंट व मोबाइल नंबर कहां से मिले और उनका क्या उपयोग किया जाना था?

मैक्सिको का डीएल, यूक्रेन का शैक्षणिक दस्तावेज भी जब्त

मोतिहारी साइबर पुलिस की छापेमारी में ठगों के पास मैक्सिको के नागरिक का डीएल और यूक्रेन का शैक्षणिक प्रमाणपत्र सहित अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गये थे। साथ ही एक नेपाली नागरिक रवि यादव की संलिप्तता भी सामने आई है। प्रारंभिक जांच के नतीजों को देखते हुए साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े खेल का खुलासा होने की आशंका है।