मुक्त करायी गयीं लड़कियों में भोजपुर, रोहतास और बक्सर के अलावा छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इन्हें नौकरी के नाम पर बुलाकर बंधक बना लिया जाता था और जबरन आर्केस्ट्रा में नचाया जाता था।

आरा, हिसं। बिहार के भोजपुर में रोजगार देने के नाम पर बालिग और नाबालिग लड़कियों से जबरन नर्तकी का काम कराये जाने का मामला सामने आया है। ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत पुलिस की ओर से गुरुवार को धोबहा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर इसका खुलासा किया गया है। छापेमारी के दौरान आर्केस्ट्रा के ठिकानों से नर्तकी का काम कराने के लिए बंधक बनाकर रखी गयी नाबालिग से 10 लड़कियों को मुक्त भी कराया गया है। ‌पहले भी ऑपरेशन सवेरा के तहत लड़कियों को मुक्त कराया गया था।

मौके से दो महिला संचालकों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें धोबहां थाना क्षेत्र के शुकुलपुरा गांव निवासी, चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव निवासी मो. फैजान आलम और बबुरा थाना क्षेत्र के गोवर्धन चौक निवासी सतीश कुमार के अलावा बंगाल तथा छत्तीसगढ़ गांव की रहने वाली दो महिला संचालक शामिल हैं।

बंधक बनाकर रखते थे पुलिस के अनुसार मुक्त करायी गयीं लड़कियों में भोजपुर, रोहतास और बक्सर के अलावा छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। सदर एसडीपीओ वन सुशील कुमार ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि धोबहां थाना क्षेत्र अंतर्गत बागीचे क्षेत्र में कुछ बालिग और नाबालिग लड़कियों को नृत्य के काम के लिए जबरन बंधक बनाकर रखा गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अवधेश की ओर से नया सवेरा अभियान के तहत टीम गठित की गयी। टीम में महिला और धोबहा थानाध्यक्ष के अलावे दारोगा जूली कुमारी सहित अन्य महिला पुलिसकर्मी शामिल थीं।

टीम की ओर त्वरित कार्रवाई करते हुए धोबहां बागीचा क्षेत्र से एक नाबालिग सहित 10 लड़कियों को बरामद किया गया। पूछताछ में लड़कियों की ओर से बताया गया कि उन्हें रोजगार देने के नाम पर बुलाया गया था। यहां आने बाद उनसे जबरन नर्तकी का काम कराया जा रहा है। इसे लेकर उन्हें कुछ दिनों से जबरन बंधक बनाकर रखा गया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के तहत मुक्त करायी गयी महिलाओं ने राहत की सांस ली। अब पुलिस उन महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करे ताकि वे दुबारा इनके चुंगल में ना फंसे।