नौकरी का झांसा देकर बनाते हैं तवायफ; आरा से बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ की 10 लड़कियां मुक्त
मुक्त करायी गयीं लड़कियों में भोजपुर, रोहतास और बक्सर के अलावा छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इन्हें नौकरी के नाम पर बुलाकर बंधक बना लिया जाता था और जबरन आर्केस्ट्रा में नचाया जाता था।
आरा, हिसं। बिहार के भोजपुर में रोजगार देने के नाम पर बालिग और नाबालिग लड़कियों से जबरन नर्तकी का काम कराये जाने का मामला सामने आया है। ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत पुलिस की ओर से गुरुवार को धोबहा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर इसका खुलासा किया गया है। छापेमारी के दौरान आर्केस्ट्रा के ठिकानों से नर्तकी का काम कराने के लिए बंधक बनाकर रखी गयी नाबालिग से 10 लड़कियों को मुक्त भी कराया गया है। पहले भी ऑपरेशन सवेरा के तहत लड़कियों को मुक्त कराया गया था।
मौके से दो महिला संचालकों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें धोबहां थाना क्षेत्र के शुकुलपुरा गांव निवासी, चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव निवासी मो. फैजान आलम और बबुरा थाना क्षेत्र के गोवर्धन चौक निवासी सतीश कुमार के अलावा बंगाल तथा छत्तीसगढ़ गांव की रहने वाली दो महिला संचालक शामिल हैं।
बंधक बनाकर रखते थे
पुलिस के अनुसार मुक्त करायी गयीं लड़कियों में भोजपुर, रोहतास और बक्सर के अलावा छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। सदर एसडीपीओ वन सुशील कुमार ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि धोबहां थाना क्षेत्र अंतर्गत बागीचे क्षेत्र में कुछ बालिग और नाबालिग लड़कियों को नृत्य के काम के लिए जबरन बंधक बनाकर रखा गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अवधेश की ओर से नया सवेरा अभियान के तहत टीम गठित की गयी। टीम में महिला और धोबहा थानाध्यक्ष के अलावे दारोगा जूली कुमारी सहित अन्य महिला पुलिसकर्मी शामिल थीं।
टीम की ओर त्वरित कार्रवाई करते हुए धोबहां बागीचा क्षेत्र से एक नाबालिग सहित 10 लड़कियों को बरामद किया गया। पूछताछ में लड़कियों की ओर से बताया गया कि उन्हें रोजगार देने के नाम पर बुलाया गया था। यहां आने बाद उनसे जबरन नर्तकी का काम कराया जा रहा है। इसे लेकर उन्हें कुछ दिनों से जबरन बंधक बनाकर रखा गया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के तहत मुक्त करायी गयी महिलाओं ने राहत की सांस ली। अब पुलिस उन महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करे ताकि वे दुबारा इनके चुंगल में ना फंसे।
11 अक्तूबर को भी 12 लड़कियां कराया गयी थीं मुक्त
बता दें कि 11 अक्तूबर को भी इस इलाके में छापेमारी में नर्तकी का काम कराने के लिए बंधक बनाकर रखी गईं 12 बालिग और नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया था। उस दौरान भी दो संचालकों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भी इस तरह का धंधा तेजी से चल रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें