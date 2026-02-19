Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में 32 डिग्री तक तापमान, फरवरी की धूप में लग रही गर्मी; कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने कहा कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिले में तापमान तो हर साल की तरह नीचे आया, लेकिन लंबे समय तक ठंड नहीं पड़ी। यहां तक कि कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति भी किसी दिन नहीं बनी।

Bihar Weather: जलवायु परिवर्तन के कारण यूं तो पूरे विश्व के मौसम में बदलाव हो रहा है। कुल मिलाकर इस बार बिहार में बिना ज्यादा हाड़ कपाए ही ठंड खत्म हो गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 7 दिनों के दौरान बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में आज अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले 2-3 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

भागलपुर जिले में तो बीते दो साल से ठंड के मौसम में ऐसा कुछ हुआ, जो कि मौसम विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पिछली बार की तरह इस बार बिहार के भागलपुर जिले में ठंड तो पड़ी, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं आया, जब जिले में कोल्ड डे यानी शीत दिवस या फिर कोल्ड वेव यानी शीतलहर पड़ी हो। इस परिवर्तन के कारण मौसम वैज्ञानिक से लेकर कृषि वैज्ञानिक तक अचंभे हैं।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने कहा कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिले में तापमान तो हर साल की तरह नीचे आया, लेकिन लंबे समय तक ठंड नहीं पड़ी। यहां तक कि कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति भी किसी दिन नहीं बनी। ऐसा भागलपुर जिले के मौसम विभाग के इतिहास में अबतक दो बार (साल 2025 व 2026 में) ही देखा गया। वहीं भारतीय मौसम विभाग के 1985 से उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, बीते 40 साल में कभी ऐसी ठंड नहीं गुजरी जब लोगों को एक भी दिन शीत दिवस या शीतलहर का सामना न करना पड़ा हो।

दिन का मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। दिन की धूप बुधवार को चुभी और दिन का पारा इस सीजन में पहली बार 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। आलम ये हुआ कि सुबह से ही चमकी धूप ने दिन में गर्म कपड़े पहने लोगों के पसीने निकाल दिये। वहीं रात की ठिठुरन तो खत्म हो गई, लेकिन हल्की सिहरन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार से रात के तापमान में तेजी से वृद्धि होगी।

अनुमान है कि अगले 72 घंटे में रात का पारा 16.0 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा, जिससे रातों में बची-खुची ठंड भी खत्म हो जाएगी। बीते 24 घंटे के दौरान जहां दिन का पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस उछल गया तो वहीं रात के तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि हुई। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य तापमान से क्रमश: 2.7 डिग्री सेल्सियस व 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बुधवार की सुबह साढ़े आठ बजे 74 प्रतिशत रही आर्द्रता शाम साढ़े पांच बजे तक कम होकर 49 प्रतिशत पर आ गई।