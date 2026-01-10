Hindustan Hindi News
Bihar Weather: बिहार में और लुढ़केगा पारा; 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 12 में घने कोहरे की चेतावनी

बिहार में शीतलहर जैसे हालात है। इस सीजन में पहली बार शुक्रवार को छपरा शीतलहर की चपेट में रहा। वहीं बक्सर व मुंगेर भीषण शीत दिवस जबकि पटना, फारबिसगंज, सहरसा, दरभंगा और अरवल शीत दिवस की चपेट में रहे। राज्यभर के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम में बढ़ोतरी हुई है।

Jan 10, 2026 07:14 am IST
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात और बूंदाबांदी से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं का प्रवाह बढ़ा है। बिहार में कोहरे और सर्द पछुआ के चलते हाड़ कंपाने देनेवाली ठंड पड़ रही है। राज्य के कई जिलों में सुबह और रात के वक्त घना कोहरा हो रहा है। सबसे कम दृश्यता वाल्मीकि नगर में 40 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक एक-दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। उसके बाद लगातार दो-तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान फिर से नीचे आएगा। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान है। इस बीच शनिवार को बिहार के 25 जिलों में शीत दिवस और 12 में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।

इधर, शुक्रवार को राज्य के अधिकतम तापमान में 5.4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने से राज्यभर में शीतलहर जैसे हालात बने रहे। इस सीजन में पहली बार शुक्रवार को छपरा शीतलहर की चपेट में रहा। वहीं बक्सर व मुंगेर भीषण शीत दिवस जबकि पटना, फारबिसगंज, सहरसा, दरभंगा और अरवल शीत दिवस की चपेट में रहे। राज्यभर के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश का अधिकतम पारा 13.0 से 19.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.0 से 9.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बिहार का सबसे कम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर और सबसे अधिक 19.1 डिग्री सेल्सियस सीवान के जीरादेई में दर्ज किया गया।

सर्दी के इस सीजन में पहली बार शुक्रवार को पटना शीत दिवस की चपेट में रहा। इस दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। जिस कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आएं। शनिवार को पटना में सुबह के समय कोहरा छाए रहने के आसार हैं। लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को दोपहर बाद लगभग एक से डेढ़ घंटे के लिए धूप निकली थी। इसके बावजूद लोगों को कंपकंपी वाली ठंड से राहत नहीं मिली। पटना में पिछले कई दिनों से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं।