Bihar Weather: 1 दर्जन से अधिक जिलों में पारा 30 डिग्री पार, होली तक ठंड छूमंतर; आज कैसा रहेगा मौसम?

Feb 26, 2026 09:34 am IST
Bihar Weather Today: बिहार में होली तक ठंड की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। दिन में बिना स्वेटर और रात में कंबल का मजा लोग ले रहे हैं।

Bihar Weather Today: बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। तापमान में इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि होली तक ठंड की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। दिन में बिना स्वेटर और रात में कंबल का मजा लोग ले रहे हैं। हालांकि, डॉक्टर इस स्थिति को स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक मानते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कम से कम 15 जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार देखा जा रहा है।

मौसम विभाग की और से ताजा अपडेट जारी किया गया है। इसके मुताबिक आज 26 फरवरी को प्रदेश का मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गयी है। आज राज्य में कहीं भी बारिश को लेकर भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस बीच तापमान में धीरे-धीरे हो रही बढ़ोतरी हो रही है। दिन में हल्की गर्मी की संभावना है। स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आज सुबह का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। सूर्यास्त शाम 05:52 PM बजे होना बताया जा रहा है। आज राज्य में नमी का स्तर 26 प्रतिशत पाया गया है वहीं वायुमंडलीय दबाव 1012 के स्तर पर है।

दिन में पसीना, रात में कंबल

इन दिनों बिहार में दोरस मौसम का असर है। दोरस का मतलब होता है दिन में गर्मी और रात में ठंड। दिन में तापमान 30 डिग्री तो रात में 12 से 15 डिग्री के आसपास रहता है। हालांकि शहरी इलाके में कुछ लोग कम स्पी़ड पर पंखा भी चला रहे हैं। आधी रात के बाद कंबल का उपयोग भी करते हैं। मॉल या बड़े प्रतिष्ठानों में एसी का उपयोग शुरू हो गया है। इस बीच डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी पूरी तरह से गर्म कपड़े न छोड़ें। खासकर सुबह और रात के समय सावधानी जरूर बरतें। होली तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

बुधवार को कैमूर सबसे गर्म रहा

बुधवार को कैमूर में सबसे अधिक तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस(अधिकतम) दर्ज किया गया। हालांकि पिछले 24 घंटे में यहां 0.2 डिग्री की हल्की गिरावट भी देखी गई। नालंदा में 30.9 डिग्री और शेखपुरा में 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दक्षिण-मध्य बिहार के जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के अन्य जिलों में डेहरी में 30 डिग्री और फारबिसगंज में 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए गए। करीब 15 जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहा, जो संकेत देता है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। होली तक गर्मी पूरे शबाब में आ जाएगी।

