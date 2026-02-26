Bihar Weather: 1 दर्जन से अधिक जिलों में पारा 30 डिग्री पार, होली तक ठंड छूमंतर; आज कैसा रहेगा मौसम?
Bihar Weather Today: बिहार में होली तक ठंड की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। दिन में बिना स्वेटर और रात में कंबल का मजा लोग ले रहे हैं।
Bihar Weather Today: बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। तापमान में इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि होली तक ठंड की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। दिन में बिना स्वेटर और रात में कंबल का मजा लोग ले रहे हैं। हालांकि, डॉक्टर इस स्थिति को स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक मानते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कम से कम 15 जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार देखा जा रहा है।
मौसम विभाग की और से ताजा अपडेट जारी किया गया है। इसके मुताबिक आज 26 फरवरी को प्रदेश का मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गयी है। आज राज्य में कहीं भी बारिश को लेकर भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस बीच तापमान में धीरे-धीरे हो रही बढ़ोतरी हो रही है। दिन में हल्की गर्मी की संभावना है। स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आज सुबह का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। सूर्यास्त शाम 05:52 PM बजे होना बताया जा रहा है। आज राज्य में नमी का स्तर 26 प्रतिशत पाया गया है वहीं वायुमंडलीय दबाव 1012 के स्तर पर है।
दिन में पसीना, रात में कंबल
इन दिनों बिहार में दोरस मौसम का असर है। दोरस का मतलब होता है दिन में गर्मी और रात में ठंड। दिन में तापमान 30 डिग्री तो रात में 12 से 15 डिग्री के आसपास रहता है। हालांकि शहरी इलाके में कुछ लोग कम स्पी़ड पर पंखा भी चला रहे हैं। आधी रात के बाद कंबल का उपयोग भी करते हैं। मॉल या बड़े प्रतिष्ठानों में एसी का उपयोग शुरू हो गया है। इस बीच डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी पूरी तरह से गर्म कपड़े न छोड़ें। खासकर सुबह और रात के समय सावधानी जरूर बरतें। होली तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।
बुधवार को कैमूर सबसे गर्म रहा
बुधवार को कैमूर में सबसे अधिक तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस(अधिकतम) दर्ज किया गया। हालांकि पिछले 24 घंटे में यहां 0.2 डिग्री की हल्की गिरावट भी देखी गई। नालंदा में 30.9 डिग्री और शेखपुरा में 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दक्षिण-मध्य बिहार के जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के अन्य जिलों में डेहरी में 30 डिग्री और फारबिसगंज में 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए गए। करीब 15 जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहा, जो संकेत देता है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। होली तक गर्मी पूरे शबाब में आ जाएगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें