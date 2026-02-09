Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTelegram app become safe zone for cyber criminals fraud on the name of work from home
टेलीग्राम कैसे बना साइबर अपराधियों का सबसे सेफ अड्डा, वर्क फ्रॉम होम का झांसा; DSP क्या बोले

टेलीग्राम कैसे बना साइबर अपराधियों का सबसे सेफ अड्डा, वर्क फ्रॉम होम का झांसा; DSP क्या बोले

संक्षेप:

जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक दीपांशु कुमार को टेलीग्राम एप पर एक अंजान ग्रुप में जोड़ा गया। उस ग्रुप में वर्क फ्रॉम होम से कमाई का झांसा देकर फांसा। इसके बाद ऑनलाइन निवेश का टास्क देकर शिक्षक से 17.35 लाख रुपये की ठगी कर ली गई।

Feb 09, 2026 08:37 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

टेलीग्राम एप पर साइबर शातिरों ने बड़ा जाल फैला रखा है। यहां विभिन्न ग्रुप बनाकर लोगों को साइबर शातिर फांस रहे हैं। वर्ष 2025 में मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक इसी एप पर ठगी की गई है। 70 से अधिक लोगों से दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है। टेलीग्राम एप पर ऑलाइन निवेश के लिए प्रेरित करने के बाद लोगों से ठगी की गई है। लोगों को जब तक ठगी का अहसास होता है, तब तक ग्रुप को आसानी से डिलिट कर साइबर शातिर सारा साक्ष्य खत्म कर दे रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक दीपांशु कुमार को टेलीग्राम एप पर एक अंजान ग्रुप में जोड़ा गया। उस ग्रुप में वर्क फ्रॉम होम से कमाई का झांसा देकर फांसा। इसके बाद ऑनलाइन निवेश का टास्क देकर शिक्षक से 17.35 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। उन्होंने 26 अप्रैल 2025 को मामले की एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को अब तक टेलीग्राम एप से कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। शिक्षक ने पुलिस को यूपीआई ट्रांजेक्शन व खाते से हुई लेनदेन का ब्योरा दिया। पर, इससे अपराधियों का सुराग पुलिस नहीं ढूंढ पाई।

ये भी पढ़ें:बिहार के 4600 स्कूलों पर होगी कार्रवाई, सीटों की संख्या नहीं भरने पर सरकार सख्त

साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ठगी के बाद साइबर शातिर साक्ष्य डिलिट कर दे रहे हैं। इससे सुराग ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे एप पर निवेश के लिए फिशिंग लिंक भेजकर लोगों को फंसाया जाता है। मोटी कमाई के लालच में पड़ने से बचना चाहिए।

वर्क फ्रॉमहोम से बेहतर कमाई का दिया झांसा

नगर थाना के बड़ी करबला मोहल्ला के विकास कुमार को टेलीग्राम एप पर जोड़कर वर्क फ्रॉमहोम से बेहतर कमाई का झांसा दिया गया। शुरुआत में कुछ रुपये भी दिए गए। इसके बाद उन्हें निवेश का टास्क सौंपा गया। इसमें उनसे 7.40 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। 20 अगस्त 2025 को साइबर थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। रुपये ट्रांजेक्शन का ब्योरा भी सौंपा, लेकिन साइबर शातिरों का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

सरैयागंज के व्यवसायी से ठगे 19.60 लाख

सरैयागंज के व्यवसायी गणेश कुमार से साइरा नामक युवती ने एप पर संपर्क किया। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन निवेश पर बेहतर कमाई का झांसा देकर 19 लाख 60 हजार रुपये ठग लिए गए। गणेश से अलग-अलग नौ लोगों के बैक खाते में रुपये लिए गए थे। 28 मार्च 2025 को बैंक ट्रांजेक्शन के सारे ब्योरे के साथ उन्होंने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अब तक पुलिस को शातिरों का सुराग नहीं मिला है।

ये भी पढ़ें:बच्ची से दरिंदगी पर उबला दरभंगा; सम्राट चौधरी से क्या बोले संजय सरावगी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Cyber Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।