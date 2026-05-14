Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल बोलेंगे कपड़ा मत पहनिए; पीएम मोदी की तेल बचाओ अपील पर तेजस्वी ने नोटबंदी की याद दिलाई

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

तेजस्वी यादव ने कहा कि कल को पीएम कहेंगे कि कपड़े मत पहनो। पेट्रोल, डीजल की कमी को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कल बोलेंगे कपड़ा मत पहनिए; पीएम मोदी की तेल बचाओ अपील पर तेजस्वी ने नोटबंदी की याद दिलाई

Tejaswi Yadav: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण विश्व भर में पेट्रोलियम पदार्थों की क्राइसिस उत्पन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनों से तेल बचाने की अपील की है। पीएम की अपील का असर भी दिखने लगा है पर इसे लेकर राजनीति भी जोरों पर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कल को कपड़ा नहीं पहनने के लिए कहें। नोटबंदी कराए थे क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार के पास कोई ठोस विजन नहीं है।

पटना में सिविल कोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बात की। पत्रकारों ने उनसे गाड़ी कम इस्तेमाल करने की मोदी की अपील पर सवाल पूछा। उन्होंने झट से जवाब दिया कि कल को कहेंगे कि कपड़ा मत पहनिए। सरकार और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि जनता की समस्याओं का समाधान करें। अगर पेट्रोल, डीजल कम है तो इसकी व्यवस्था करना सरकार का ही काम है। उन्होंने पहले भी नोटबंदी कराया लेकिन, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग बेरोजगार हो गए। छोटे और मझोले स्तर की कंपनियां बंद हो गईं। मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात करते हैं।

ये भी पढ़ें:Video देखें: पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर, बांका में साइकिल से कोर्ट पहुंचे जज

तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है। डीजल, पेट्रोल की कमी को लेकर सरकार को पहले से ही तैयारी करनाा चाहिए था। तेल की व्यवस्था हम और आप नहीं कर सकते हैं। यह काम सरकार को ही करना है। लेकिन, केंद्र सरकार को इसकी चिंता पहले से थी ही नहीं। अब स्थिति खराब हो गई है तो पीएम अपील कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:WFH की अपील के बीच होगी पेट्रोल की बड़ी डील, PM मोदी के UAE दौरे पर टिकीं नजरें

हालांकि, प्रधानमंत्री की अपील का असर दिखने लगा है। गुरुवार को बांका में न्यायिक पदाधिकारी साइकिल पर सवार होकर कोर्ट पहुंचे। जिला जज सत्यभूषण आर्य ने कहा कि वर्तमान समय में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्यूल संकट की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्तर से ईंधन की बचत करे और देशहित में योगदान दे। उन्होंने कहा कि यदि भारत आज से ही स्वावलंबन की दिशा में ठोस कदम बढ़ाता है, तो भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट का सामना मजबूती से कर सकेगा। साइकिल यात्रा के माध्यम से न्यायिक पदाधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और स्वस्थ जीवनशैली का भी संदेश दिया। केंद्र से लेकर राज्य तक मंत्रियों के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या कम कर दी गयी है।

ये भी पढ़ें:मेरे स्वागत के लिए गाड़ियां ना लाएं, नित्यानंद राय का बिहार बीजेपी चीफ को खत
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Politics Petrol Diesel Rate Tejaswi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।