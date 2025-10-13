IRCTC केस में आरोप गठन पर बोले तेजस्वी यादव- अमित शाह ने कहा था, लड़ने लायक नहीं रहने देंगे

तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह एक माह पहले ही धमकी दे गए थे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ें। लेकिन, बिहारी बाहरी से नहीं डरते।

IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी मुश्किल में पड़ गए हैं। खासकर फैसले की टाइमिंग उनके लिए बड़ी मुसीबत है। कांड के सात अभियुक्तों के खिलाफ अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अब मुकदमा चलेगा। अदालत के फैसले पर तेजस्वी यादव ने लड़ने और जीतने की बात कही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान याद करते हुए कहा कि बिहारी किसी बाहरी से नहीं डरते।

कोर्ट के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया ट्वीट कर कहा जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। कहा कि तूफ़ानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते-चलते अच्छे मुसाफ़िर बन कर निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि एक महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं बिहारी, बाहरी से नहीं डरते।

तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में ही हैं। कोर्ट के बाहर पत्रकारों से उन्होंने बात की। कहा कि चुनाव में ये चीजें होती रहती हैं। यह कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं पर यह केस लड़ेंगे। इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता यह जानती है कि यह सब क्या हो रहा है। इसका जवाब जनता भी देगी।