हमारे साथ होते तो ऐसा नहीं होता; तेजस्वी बोले- '25 से 30, फिर से नीतीश' बोलकर धोखा दिया

तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने '25 से 30 फिर से नीतीश' कहकर धोखा दिया। वे राजद के साथ होते तौ ऐसा नहीं होता।

Tejaswi Yadav at Nitish Kumar: नीतीश कुमार के राज्यभा जाने और बिहार में सत्ता परिवर्तन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी ने '25 से 30 फिर से नीतीश' कहकर धोखा दिया। वे राजद के साथ होते तौ ऐसा नहीं होता। आरोप लगाया कि बिहार में महाराष्ट्रा मॉडल लाया जा रहा है। आरएसएस के एजेंडे के तहत बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और जेडीयू को खत्म करना चाहती है। निशांत पर कहा कि राजनीति में उनका स्वागत है पर उन्हें याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने उनके पिताजी के साथ क्या किया।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी सहानुभूति सीएम नीतीश कुमार के साथ है। हम पहले से ही कहते रहे हैं कि चुनाव में नीतीश कुमार को दुल्हा बनाया है लेकिन फेरा किसी और के साथ होगा। भाजपा नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अतिपिछड़ा समाज, दलित और सामाजिक न्याय के लोग आगे बढ़ें। भाजपा का जो सीएम होगा वह रबर स्टाम्प होगा। जनता के साथ यह धोखा है। पहले नारा दिया था कि 2025 से 30, फिर से नीतीश। लेकिन इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा।

नेता प्रतिपक्ष ने निशांत कुमार का राजनीति में आएं, उनका स्वागत है। लेकिन, इस बात को मत भूलें कि उनके पिताजी के साथ क्या हुआ। हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। यह बात साबित हो चुकी है। जो जनभावना है, वह सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। यह सबको पता था कि भाजपा ऐसा करेगी। भाजपा अपने सहयोगियों को खत्म करती रही है। जम्मू, तामिलनाडू, महाराष्ट्र आदि राज्य इसका उदाहरण है। ओड़िशा, मध्यप्रदेश में ऐसे सीएम का चयन हुआ जो ओबीसी के होते हैं लेकिन वे रबर स्टाम्प हैं।