फायदा हो तो निकलवाते हैं, नहीं तो अंदर करवाते हैं; आनंद मोहन और अनंत सिंह की जेल वापसी पर बोले तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने कहा है नीतीश कुमार और बीजेपी के काम करने का यही स्टाइल है कि फायदा हो तो किसी को निकलवाते हैं और कोई काम नहीं है तो अंदर करवा देते हैं।
पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा में राहत देते हुए उनकी रिहाई को सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर गया है। एक महीने में आनंद मोहन को सरेंडर कर फिर से जेल जाना पड़ेगा। इस मामले सियासत तेज हो गयी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है नीतीश कुमार और बीजेपी के काम करने का यही स्टाइल है कि फायदा हो तो निकलवाते हैं और कोई काम नहीं है तो अंदर करवा देते हैं। तेजस्वी ने अनंत सिंह की जेल वापसी पर तंज कसा कि जिन लोगों ने विश्वास मत के समय गद्दारी की थी उन्हें ऊपर वाले ने सजा दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला गया था। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल 2012 में संशोधन करके उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया था।
तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा को राजनैतिक रूप से लगता है कि किसी को बाहर निकालने से फायदा है तो निकलवा देते हैं और जब लगता है कि अब कोई काम नहीं है तो अंदर करवा देते हैं। यही उनका वर्किंग स्टाइल है। उन्होंने अनंत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार पुलिस ने उनके घर से एके-47 मिलने का दावा किया। बाद में उसी पुलिस ने कहा कि हथियार नहीं मिला। और जब चुनाव में साथ नहीं दिया तो फिर एक अलग केस में मुकदमा और और अंदर जाने का आदेश हो गया। नीतीश कुमार और भाजपा अपनी सहूलित के हिसाब से निकालते और अंदर डालते हैं। नीतीश कुमार कभी नारा देते थे कि किसी को ना फंसाते हैं और ना बचाते हैं। लेकिन काम इसके उलट हो रहा है।
तेजस्वी यादव ने फरवरी 2024 में नीतीश कुमार सरकार के विश्वास मत की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला और नीचे जनता सब देखते हैं। ट्रस्ट वोट में जिन लोगों ने गद्दारी की चाहे आनंद मोहन हों या अनंत सिंह, तेजस्वी यादव जो कहा वह सच साबित हुआ। ऊपर वाले के बाद अप नीचे जनता इन्हें देखेगी।
तेजस्वी यादव की बहन सांसद मीसा भारती ने भी आनंद मोहन की जेल वापसी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का फैसला है इसलिए कोई टिप्पणी होनी चाहिए। लेकिन, सत्ता पक्ष को जब जरूरत थी तो डील किया। अब जब जरूरत नहीं रही तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया। जिस दल ने इनके बेटे और पत्नी को दुख के समय साथ दिया उसी की पीठ में आवश्यकता के वक्त खंजर भोंक दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें