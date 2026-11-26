तेजस्वी यादव ने कहा है नीतीश कुमार और बीजेपी के काम करने का यही स्टाइल है कि फायदा हो तो किसी को निकलवाते हैं और कोई काम नहीं है तो अंदर करवा देते हैं।

पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा में राहत देते हुए उनकी रिहाई को सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर गया है। एक महीने में आनंद मोहन को सरेंडर कर फिर से जेल जाना पड़ेगा। इस मामले सियासत तेज हो गयी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है नीतीश कुमार और बीजेपी के काम करने का यही स्टाइल है कि फायदा हो तो निकलवाते हैं और कोई काम नहीं है तो अंदर करवा देते हैं। तेजस्वी ने अनंत सिंह की जेल वापसी पर तंज कसा कि जिन लोगों ने विश्वास मत के समय गद्दारी की थी उन्हें ऊपर वाले ने सजा दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला गया था। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल 2012 में संशोधन करके उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया था।

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा को राजनैतिक रूप से लगता है कि किसी को बाहर निकालने से फायदा है तो निकलवा देते हैं और जब लगता है कि अब कोई काम नहीं है तो अंदर करवा देते हैं। यही उनका वर्किंग स्टाइल है। उन्होंने अनंत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार पुलिस ने उनके घर से एके-47 मिलने का दावा किया। बाद में उसी पुलिस ने कहा कि हथियार नहीं मिला। और जब चुनाव में साथ नहीं दिया तो फिर एक अलग केस में मुकदमा और और अंदर जाने का आदेश हो गया। नीतीश कुमार और भाजपा अपनी सहूलित के हिसाब से निकालते और अंदर डालते हैं। नीतीश कुमार कभी नारा देते थे कि किसी को ना फंसाते हैं और ना बचाते हैं। लेकिन काम इसके उलट हो रहा है।

तेजस्वी यादव ने फरवरी 2024 में नीतीश कुमार सरकार के विश्वास मत की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला और नीचे जनता सब देखते हैं। ट्रस्ट वोट में जिन लोगों ने गद्दारी की चाहे आनंद मोहन हों या अनंत सिंह, तेजस्वी यादव जो कहा वह सच साबित हुआ। ऊपर वाले के बाद अप नीचे जनता इन्हें देखेगी।