बेचैनी और घबराहट क्यों है? दिल्ली रैली को फ्लॉप बताने पर तेजस्वी यादव बीजेपी पर भड़के

तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष की चोरी पकड़ी गई है तो उनकी बेचैनी और घबराहट बढ़ गई है। इनकी सरकार ज्ञानेश कुमार की मदद से बनी है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को इंडिया गठबंधन ने वोट बचाओ देश बचाव रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने रैली को फ्लॉप बताया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्रिक फोटोग्राफी से रैली में भीड़ दिखाने का आरोप विपक्षी दलों पर लगाया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे लेकर बीजेपी पर भड़क गए हैं। पूछा है कि रैली फ्लॉप थी तो इतनी बेचैनी और घबराहट में क्यों हैं? उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की मुलाकात पर भी जानकारी दी।

तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की रैली से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में काफी घबराहट और बेचैनी है। पूछा कि ये लोग रैली को फ्लॉप बताने की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी गई है तो निराशा और हताशा में आ गए हैं। रैली के बाद इनकी बेचैनी और भी बढ़ गई है। यह सरकार दो नंबरी है। ज्ञानेश कुमार की मदद से लोकतंत्र को कुचलकर सत्ता में बैठे हैं। इन लोगों से ऐसे ही बयान की उम्मीद की जाती है।

तेजस्वी यादव ने कहा सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि लालू जी स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली आए थे तो उनसे मिलने और हाल चाल जानने आई थीं। दोनों के बीच काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सोनिया जी से लालू जी के बहुत पहले से अच्छे संबंध हैं। बुरी परिस्थियों में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का सहयोग किया। लालू जी कांग्रेस की सरकार में केंद्र में मंत्री भी थे। पुराने रिश्ते को निभाते हुए तबीयत की जानकारी लेने सोनिया जी आई थीं। दोनों साथ बैठे तो पुरानी बातों को लेकर वैचारिक आदान प्रदान भी हुआ।

बीजेपी ने विपक्ष की रैली को फ्लॉप कहा रविवार की विपक्ष की रैली को बीजेपी नेताओं ने फ्लॉप बताया। संबित पात्रा ने कहा कि दस लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया गया था लेकिन, पांच से सात हजार लोग पहुंच पाए। 10-12 एकड़ में फैले रामलीला मैदान का 55 प्रतिशत भाग खाली था। उसमें भी काफी जगह मंच, डी एरिया और पंडाल से इंगेज कर दिया गया था। हजारों की संख्या में कुर्सियां खाली रह गईं और पीछे के भाग में भी कोई नहीं दिख रहा था। उन्होंने दावा किया कि ट्रिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से भीड़ दिखाने का प्रयास किया गया।