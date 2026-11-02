बेचैनी और घबराहट क्यों है? दिल्ली रैली को फ्लॉप बताने पर तेजस्वी यादव बीजेपी पर भड़के
तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष की चोरी पकड़ी गई है तो उनकी बेचैनी और घबराहट बढ़ गई है। इनकी सरकार ज्ञानेश कुमार की मदद से बनी है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को इंडिया गठबंधन ने वोट बचाओ देश बचाव रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने रैली को फ्लॉप बताया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्रिक फोटोग्राफी से रैली में भीड़ दिखाने का आरोप विपक्षी दलों पर लगाया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे लेकर बीजेपी पर भड़क गए हैं। पूछा है कि रैली फ्लॉप थी तो इतनी बेचैनी और घबराहट में क्यों हैं? उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की मुलाकात पर भी जानकारी दी।
तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की रैली से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में काफी घबराहट और बेचैनी है। पूछा कि ये लोग रैली को फ्लॉप बताने की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी गई है तो निराशा और हताशा में आ गए हैं। रैली के बाद इनकी बेचैनी और भी बढ़ गई है। यह सरकार दो नंबरी है। ज्ञानेश कुमार की मदद से लोकतंत्र को कुचलकर सत्ता में बैठे हैं। इन लोगों से ऐसे ही बयान की उम्मीद की जाती है।
तेजस्वी यादव ने कहा सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि लालू जी स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली आए थे तो उनसे मिलने और हाल चाल जानने आई थीं। दोनों के बीच काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सोनिया जी से लालू जी के बहुत पहले से अच्छे संबंध हैं। बुरी परिस्थियों में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का सहयोग किया। लालू जी कांग्रेस की सरकार में केंद्र में मंत्री भी थे। पुराने रिश्ते को निभाते हुए तबीयत की जानकारी लेने सोनिया जी आई थीं। दोनों साथ बैठे तो पुरानी बातों को लेकर वैचारिक आदान प्रदान भी हुआ।
बीजेपी ने विपक्ष की रैली को फ्लॉप कहा
रविवार की विपक्ष की रैली को बीजेपी नेताओं ने फ्लॉप बताया। संबित पात्रा ने कहा कि दस लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया गया था लेकिन, पांच से सात हजार लोग पहुंच पाए। 10-12 एकड़ में फैले रामलीला मैदान का 55 प्रतिशत भाग खाली था। उसमें भी काफी जगह मंच, डी एरिया और पंडाल से इंगेज कर दिया गया था। हजारों की संख्या में कुर्सियां खाली रह गईं और पीछे के भाग में भी कोई नहीं दिख रहा था। उन्होंने दावा किया कि ट्रिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से भीड़ दिखाने का प्रयास किया गया।
वोट बचाओ, देश बचाव महारैली
एक नवंबर को एसआईआर रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में रैली बुलाई थी। इसे वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली का नाम दिया गया था। रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला समेत विपक्ष के बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें