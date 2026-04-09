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सीएम चेयर के खेल में... सिर काटकर हत्या-मॉब लिंचिंग पर तेजस्वी ने नीतीश, मोदी दोनों को लपेटा

Apr 09, 2026 05:51 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के भयावह हालात हैं। अररिया जिले के फारबिसगंज में एक शख़्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा।

सीएम चेयर के खेल में... सिर काटकर हत्या-मॉब लिंचिंग पर तेजस्वी ने नीतीश, मोदी दोनों को लपेटा

बिहार के अररिया में गुरुवार हृदय विदारक खूनी वारदात का गवाह बना। एक सत्तू विक्रेता ने मामूली विवाद में एक पिकअप चालक का सिर धारदार हथियार से काटकर धड़ से अलग कर दिया। उन्मादी भीड़ ने उसके बाद आरोपी सत्तू विक्रेता को घर से खींच कर पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सड़कों पर ऐसा बवाल मचा कि एसपी को खुद हैलमेट और लाठी से लैस होकर सड़क पर उतड़ना पड़ा। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के भयावह हालात हैं। अररिया जिले के फारबिसगंज में एक शख़्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा। बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वाले को ढूंढ़कर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस भी कानून व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी।

उन्होंने कहा है कि महाचौपट राज की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है। सत्ताधारी भाजपा-जदयू के नेता सीएम चेयर के खेल में लगे हैं और बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिनदहाड़े सरेआम हत्याएं हो रही हैं और कानून का जरा भी डर नहीं है। बालू-दारू में मस्त-व्यस्त और पस्त एनडीए शासन के कारण बिहार की आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है। नरेंद्र मोदी पाँच साल बाद चुनावों में आकर फिर भी जंगलराज का बेसुरा राग गायेंगे। और एक बात सिर काट कर घूमने का दृश्य अभी हाल ही में आई प्रोपगंडा फ़िल्म का दृश्य था, भाजपा सरकार अपने प्रोपेगेंडे के लिए जो ज़हर समाज में भर रही है ये भी दिल दहलाने वाला है। ज़हर की खेती का खामियाजा अब दिखना शुरू हो चुका है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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