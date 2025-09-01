लालू जी आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिए, बेटवा नरेंद्र मोदी से डरेगा? पटना में राहुल के सामने तेजस्वी गरजे

तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा कि आडवाणी जी को लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया तो उनका बेटा मोदी जी से नहीं डरेगा।

राहुल गांधी के नेतृत्व में एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार के समापन सभा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आह्वान किया कि बिहार की सरकार को इस बार उखाड़ कर फेंक देना है और इंडिया गठबंधन की नई सरकार बनाना है। तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा कि मोदी जी के आका आडवाणी जी को लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया तो उनका बेटा उनसे नहीं डरेगा। बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं। तो केस से तेजस्वी डरने वाला नहीं है। जब लालू जी ने उनके आका आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया तो बेटवा उनसे डर जाएगा क्या? हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। हम लोग केस और जेल से नहीं डरते। हमारे नेता लालू जी को कितना झुकाया गया, तंग किया गया, जेल भेजा गया पर आज तक लालू जी झुके नहीं। तेजस्वी भी नहीं झुकेगा क्यों का लालू जी का ही खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे।