बांकीपुर में प्रशांत किशोर की कोई चर्चा नहीं है; प्रचार बंद होने से एक दिन पहले उतरते ही बोले तेजस्वी

बांकीपुर में रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद की सीधी लड़ाई भाजपा से है। यहां प्रशांत किशोर की कोई चर्चा नहीं है।

Tejaswi Yadav Bankipur Road Show: राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में महागठबंधन (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए अपनी ताकत झोंक दी। तेजस्वी यादव ने सोमवार को मीठापुर मुख्य चुनाव कार्यालय से बांकीपुर विधान सभा से पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता के पक्ष में रोड शो की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार राजद प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की कोई चर्चा नहीं है।

निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि राजद की सीधी लड़ाई भाजपा से है। वर्षों तक इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है। लेकिन, क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया गया।। जनता ने मन बना लिया है कि राजद प्रत्याशी को जीत दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन की सीट पर नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है जबकि राजद ने रेखा गुप्ता को दूसरी बार मौका दिया है। 2025 विधानसभा चुनाव में इन्होंने नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़ा और 45 हजार से अधिक मत हासिल किया।

तेजस्वी का रोड शो चांदपुर बेला, सिपारा, विग्रहपुर पोस्टल पार्क, चिरैयाताड पुल, गोरिया टोली लालजी टोला होते हुए सब्जीबाग तक जाएगा। रोड शो के दौरान तेजस्वी का काफिला काफी लंबा था। बड़ी संख्या में राजद के समर्थक और कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जीत का दावा किया। रविवार को तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौटकर पटना पहुंचे। आते ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के लिए सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला किया।

बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने से यह सीट खाली हुई। भारतीय जनता पार्टी ने यहां बूथ स्तरीय कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को टिकट दिया है तो राजद प्रत्याशी के रूप में रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के मैदान में उतर जाने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है।