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बांकीपुर में प्रशांत किशोर की कोई चर्चा नहीं है; प्रचार बंद होने से एक दिन पहले उतरते ही बोले तेजस्वी

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर में रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद की सीधी लड़ाई भाजपा से है। यहां प्रशांत किशोर की कोई चर्चा नहीं है।

Tejaswi Yadav in Bankipur Road Show
बांकीपुर में रोड शो करते तेजस्वी यादव

Tejaswi Yadav Bankipur Road Show: राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में महागठबंधन (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए अपनी ताकत झोंक दी। तेजस्वी यादव ने सोमवार को मीठापुर मुख्य चुनाव कार्यालय से बांकीपुर विधान सभा से पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता के पक्ष में रोड शो की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार राजद प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की कोई चर्चा नहीं है।

निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि राजद की सीधी लड़ाई भाजपा से है। वर्षों तक इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है। लेकिन, क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया गया।। जनता ने मन बना लिया है कि राजद प्रत्याशी को जीत दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन की सीट पर नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है जबकि राजद ने रेखा गुप्ता को दूसरी बार मौका दिया है। 2025 विधानसभा चुनाव में इन्होंने नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़ा और 45 हजार से अधिक मत हासिल किया।

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तेजस्वी का रोड शो चांदपुर बेला, सिपारा, विग्रहपुर पोस्टल पार्क, चिरैयाताड पुल, गोरिया टोली लालजी टोला होते हुए सब्जीबाग तक जाएगा। रोड शो के दौरान तेजस्वी का काफिला काफी लंबा था। बड़ी संख्या में राजद के समर्थक और कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जीत का दावा किया। रविवार को तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौटकर पटना पहुंचे। आते ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के लिए सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला किया।

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बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने से यह सीट खाली हुई। भारतीय जनता पार्टी ने यहां बूथ स्तरीय कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को टिकट दिया है तो राजद प्रत्याशी के रूप में रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के मैदान में उतर जाने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है।

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प्रशांत किशोर का दावा है कि भाजपा इस बार बांकीपुर सीट नहीं बचा पाएगी। एनडीए ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। भाजपा की फौज बांकीपुर में उतर गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद कैंप कर रहे हैं। सोमवार को नितिन नवीन ने भी रोड शो किया। इससे पहले रविवार को पदयात्रा करते हुए घर घर जाकर जनसंपर्क किया। नितिन नवीन यहां चार बार विधायक रहे हैं। पहले उनके पिता नवीन किशोर कई बार इस इलाके से चुनाव जीते।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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