तेजस्वी नहीं पिछलग्गू यादव, राहुल गांधी की चमचई में हद पार कर दी; लालू के लाल पर भड़के रामकृपाल

रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर राहुल गांधी की चमचागिरी का आरोप लगाते हुए पिछलग्गू यादव का नाम दिया है। पूर्व सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर तारीफ की।

बिहार की राजनीति में कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान के रूप में चर्चित रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिप तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी की चमचागिरी का आरोप लगाते हुए पिछलग्गू यादव का नाम दिया है। पूर्व सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर तारीफ की। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में लालू-राबड़ी की बेटी मीसा भारती ने हरा दिया।

पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं। जनता में भ्रम फैलाते हैं और उनकी पार्टी के लोग बिहारियों को अपमानित करते हैं। इसके बावजूद तेजस्वी यादव उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। स्टालिन और रेड्डी ने बिहारियों को गाली दी। उन्हें ये लोग बिहार में लेकर आए और घुमाया। जो हमे अपमानित करते हैं उन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सम्मानित करते हैं। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की चमचागिरी की हद पार कर दी। वोटर अधिकार यात्रा में यह साफ दिखा।

रामकृपाल यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने भी कांग्रेस के साथ दोस्ती में राजनीति की। पर उन्होंने समानता के साथ काम किया। कांग्रेस को कभी हावी नहीं होने दिया। वे कभी डेमोर्लाइज होकर कांग्रेस के चरणों में पगड़ी नहीं डाली। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका तनिक भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों का मनोबल गिराने का काम किया है।