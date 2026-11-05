तेजस्वी ने गोलियों के साथ गिरफ्तार तस्करों को संघी बताया, बोले- क्या RSS को आतंकी संगठन घोषित नहीं कर देना चाहिए?
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया कि जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार आरोपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भोजपुर में जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए तस्करों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार तस्करो गोला-बारूद के अंतरराज्यीय तस्करी के खतरनाक नेटवर्क से जुड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे आतंकी संगठन करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि क्या आरएसएस को आतंकी संगठन नहीं घोषित कर देना चाहिए? खबर में लगी फोटो तेजस्वी ने ही सोशल मीडिया पर शेयर कर की और दावा किया कि इसमें आरएसएस की गणवेश पहने दिख रहे कुछ युवक गोला-बारूद तस्करी से जुड़े हैं।
बीते सोमवार को भोजपुर एसटीएफ ने जिले के कोइलवर चेक पोस्ट के पास करीब 19 हजार गोलियों के साथ पकड़ा गया था। इनमें मुजफ्फरपुर के अहियापुर निवासी सारस कुमार और लल्टू कुमार तथा सीवान के तरवारा निवासी चंदन तिवारी शामिल थे। बताया गया कि ये गोलियां उत्तर प्रदेश के बदायूं से बिहार लाई जा रही थीं। इन्हें मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा और सीवान में तस्करों तक पहुंचाया जाना था। आरोपियों ने कार की डिक्की में कारतूस छिपा रखे थे, गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने उन्हें पकड़ा।
हरियाणा से भी पकड़े गए 25 हजार कारतूस
भोजपुर में हुई कार्रवाई के अगले दिन हरियाणा के झज्जर में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई। वहां से लगभग 25 हजार जिंदा कारतूस के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। वे सभी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बिहार पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर ही हरियाणा पुलिस ने यह कार्रवाई की। बताया गया कि बिहार और हरियाणा में पकड़े गए तस्करों के एक ही अतंरराज्यीय गिरोह से जुड़े होने की आशंका है।
तेजस्वी यादव ने बताया आरएसएस लिंक
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर एक फोटो शेयर की। उन्होंने दावा किया कि फोटो में कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े लोग हैं, जिनमें चंदन तिवारी, अभिषेक तिवारी, लल्टू कुमार और सारस कुमार भी शामिल हैं, जिन्हें गोलियों की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया।
तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा, "बिहार में RSS से जुड़े चंदन तिवारी, अभिषेक तिवारी, लालटू कुमार और सरस कुमार से 44000 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। ये लोग गोला-बारूद के अंतरराज्यीय तस्करी के एक खतरनाक नेटवर्क से जुड़े हैं। क्या आरएसएस के ये आतंकवादी देशभर में धमाके करने की साजिश रच रहे थे? आरएसएस से जुड़े तस्करी नेटवर्क के तीन लोगों से ही जिंदा कारतूस पकड़े जाने के बाद भी क्या आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर देना चाहिए?"
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।