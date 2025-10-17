तेजस्वी की डेढ़ साल की बेटी के पास 31 लाख, 6 माह का बेटा 9 लाख का स्वामी; पत्नी राजश्री कितनी अमीर?

संक्षेप: Bihar Election: तेजस्वी की पत्नी राजश्री के पास 59 लाख 69 हजार 286, बेटी कात्यायनी आयरिश यादव के पास 31 लाख 70 हजार 649 रुपए और पुत्र ईराज लालू यादव के पास 8 लाख 99 हजार की संपत्ति है।

Bihar Chunav: बिहार के नेता प्रतिपक्ष सह विधायक तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपने हलफनामा में संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। तेजस्वी यादव के पास कुल 6 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपया है। वहीं पत्नी राजश्री के पास 59 लाख 69 हजार 286 रुपए और बेटी कात्यायनी आयरिश यादव के पास 31 लाख 70 हजार 649 रुपए, पुत्र ईराज लालू यादव के पास 8 लाख 99 हजार की संपत्ति दर्शायी गई है। इसके अलावा खरीद बिक्री में 34 लाख 60 हजार 200 रुपए है।

तेजस्वी के पास 17 लाख 13 हजार का आभूषण हैं, वही पत्नी राजश्री के पास 41 लाख 11 हजार 2 रुपए के अलावा 2 किलो चांदी जिसकी कीमत 1 लाख 70 हजार रुपए का है। वहीं बेटी कात्यायनीय आयरिश यादव के पास 17 लाख 13 रुपए का सोना एवं 85 हजार रुपए का चांदी, इराज लालू यादव के पास 8 लाख 56,500 रुपए का सोना एवं 42,500 रुपए का चांदी का आभूषण है।

इनकम टैक्स में एक करोड़ 98 हजार का चल रहा है अपील संयुक्त खाते की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के नाम पर एक करोड़ 31 लाख 32 हजार रुपए का लोन, दूसरा लोन 54 लाख 20 हजार 29 रुपए का है। वह इनकम टैक्स में एक करोड़ 98 हजार का अपील चल रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए हल्फनामा में वर्ष 2020 से 25 तक का भी ब्यौरा दिया है। जिसमें वर्ष 2020-21 में 2 लाख 14 हजार 350 रुपए, वर्ष 2021-22 में 3 लाख 76 हजार 90 रुपए, वर्ष 2022-23 में 4 लाख 74 हजार 370 रुपए, वर्ष 2023-24 में 7 लाख 12 हजार 010 रुपए, 2024-25 में 11 लाख 46 हजार 610 रुपए का आंकड़ा दिया है। वहीं प्राथमिकी दर्ज की बात करें तो तेजस्वी यादव पर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के विभिन्न थाने में 22 मामले दर्ज हैं।