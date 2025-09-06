Tejaswi cannot multiply even with calculator Prashant Kishor uproaring statement on Mai Behan Yojana तेजस्वी कैलकुलेटर से भी यह गुणा नहीं कर सकते, माई बहिन योजना पर प्रशांत किशोर का बवाली बयान, Bihar Hindi News - Hindustan
तेजस्वी कैलकुलेटर से भी यह गुणा नहीं कर सकते, माई बहिन योजना पर प्रशांत किशोर का बवाली बयान

पीके ने कहा कि तेजस्वी को कैलकुलेटर भी दे दिया जाए तो ऑन कैमरा माई बहिन योजना का बजट नहीं निकाल सकते।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 6 Sep 2025 05:15 PM
जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कैलकुलेटर से भी बड़ा गुणा-गणित नहीं कर सकते। पीके ने महागठबंध के माई बहिन मान योजना पर सवाल उठाया। कहा कि इसके लिए बजट कहां से लाएंगे यह बता ही नहीं रहे हैं।

एक न्यूज पोर्टल के कार्यक्र में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया। वे बार-बार तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहते रहते हैं। इस बार बड़ी बात कह दी। पीके ने कहा कि तेजस्वी को कैलकुलेटर भी दे दिया जाए तो ऑन कैमरा माई बहिन योजना का बजट नहीं निकाल सकते। पीके ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव को आप कैलकुटेर खरीद के दे दीजिए और बोलिए कि आपके कैमरे पर बता दें कि बिहार की हर महिला को हर महीने ढाई हजार रुपया देना हो तो एक साल में कितना बजट होगा। वे इतना बड़ा गुणा गणित कैलकुलेर से भी नहीं कर सकते। इतनी राशि का बजट कहां से आएगा इस बात को छोड़ ही दें।

प्रशांत किशोर कहा कि लालू यादव के समय में जितने भी दबंग और बाहुबली नेता थे वे आज भी मौजूद हैं। पार्टी से सुभाष यादव और साधु यादव हटाए गए तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आ गए। राजद का कल्चर नहीं बदला। पार्टी में तेजस्वी के आने से कोई सुधार नहीं हुआ। बालू माफिया और शराब माफिया आज भी उनके साथ हैं।

पीके ने कहा कि गया में सुरेंद्र यादव, दरभंगा में ललित यादव, दानापुर में रीतलाल यादव, नवादा में राजबल्लभ यादव लालू के जमाने से हैं और उन्हें हटाया नहीं गया। खाली मुखौटा बदल रहा है। सारी व्यवस्था वही है।

चुनावी साल में राजद और कांग्रेस ने माई बहिन मान योजना की घोषणा की है जिसमें राज्य की प्रत्येक महिला को हर माह 25 सौ रुपए देने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी शुरू कर दिया है।