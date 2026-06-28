रिशुश्री टेंडर फिक्सिंग पर तेजस्वी ने सम्राट सरकार को 20 सवालों से घेरा, नीतीश कुमार पर भी निशाना

तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार से 20 सवाल पूछकर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी ही सरकार चला रहे हैं।

Tejaswi Yadav News: बिहार विधानसभा में नेताप्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टेंडर फिक्सिंग कांड पर सम्राट चौधरी सरकार पर 20 सवालों से हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिशुश्री ने कई मंत्रियों और अधिकारियों को लाभ पहुंचाया। लेकिन, सरकार उन्हें बचा रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को केंद्र का रबड़ स्टांप करार दिया और कहा कि चंद अधिकारी नेताओं को लाभ पहुंचाकर अपना सिंडिकेट चला रहे हैं।

रविवार को पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता बुलाई। उन्होंने सरकार से 20 बिन्दुओं पर सवाल पूछकर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। सत्ता में बैठे नेताओं को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। बड़े मंत्री और अधिकारी रिशुश्री टेंडर फिक्सिंग कांड में संलिप्त हैं। बिहार की जनता को सरकार बताए कि राजस्व क्यों घट रहा है और राजकोषिय घाटा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। हमारा बिहार आज कंगाल होने की स्थिति में आ गया है। खजाना को वोट लेने में खाली कर दिया गया। अब बड़े नेताओं के संरक्षण में अधिकारी बचे खुचे खजाने का बंदरबांट कर रहे हैं। राज्य या केंद्र की एजेंसियां सही ढंग से जांच करने के बजाए गलत लोगों को बचाने में लगी हैं।

तेजस्वी ने कहा कि आज किसी को सरकार से डर नहीं है क्योंकि, मुख्यमंत्री को बड़ा बंगला और भारी भड़कम सुरक्षा से अधिक किसी बात की चिंता नहीं है। उनकी क्षमता और योग्यता को अधिकारी समझ चुके हैं। जब भी कोई घोटाला होता है तो छोटे किरानी या अधिकारी जाते हैं, उच्च अधिकारियों तक जांच एजेंसी पहुंच ही नहीं पाती। इसी वजह से रिशुश्री जैसे लोगों को बढ़ावा मिलता है।

तेजस्वी ने कहा कि एक मामूली का ठेकेदार रिशुश्री इतना प्रभावशाली कैसे हो गया कि सरकार के विभागों में टेंडर मैनेज करने लगा। ईडी की जांच में पता चला है कि वह कई बड़े अधिकारियों का चहेता था। इस केस में चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया। चार्जशीट में इतनी देरी क्यों। इस मामले में दो अधिकारियों को निलंबित तो कर दिया गया पर चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उन्हें निलंबन के साथ गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। क्या सरकार को डर था कि ये लोग उनकी पोल खोल देगा? इस मामले में कितना घोटाला हुआ उस उजागर नहीं किया गया।