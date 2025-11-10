Hindustan Hindi News
हर वचन प्राण झोंक कर पूरा करूंगा.., जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने बिहारियों को दिया पैगाम

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन पर जनता के नाम पैगाम लिखा है। तेजस्वी ने इसे खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 14 नवंबर को जनादेश मिलने के बाद वो प्राण झोंक कर भी जनता को दिए वचन को पूरा करेंगे।

Mon, 10 Nov 2025 11:38 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में चुनावी हलचल के बीच ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन मनाया है। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन था और दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन भी था। तेजस्वी यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ जन्मदिन मनाया और फिर प्रचार के अंतिम दिन अलग-अलग जनसभाओं में अपनी ताकत भी झोंक दी। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन पर जनता के नाम पैगाम भी लिखा है। तेजस्वी ने इसे खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 14 नवंबर को जनादेश मिलने के बाद वो प्राण झोंक कर भी जनता को दिए वचन को पूरा करेंगे।

इस संदेश को एक्स पर पोस्ट करते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने लिखा, 'जन्मदिवस पर प्राप्त आपके बधाई संदेशों से अभिभूत हूँ तथा अथाह स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद एवं शुभकामना देने वाले सभी सम्मानित वरिष्ठजनों, अभिभावकों और साथियों का सहृदय आभारी हूँ।

आपका यही स्नेह और सहयोग मुझे विषम परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का आभास दिलाते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा देता है कि बिहार के जन-जन की आवाज़ बन सकूँ, बिहार पर हो रहे हर अन्याय और अत्याचार के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़ा रह सकूँ एवं सत्यनिष्ठा के साथ जनसेवा की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध कर आप सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का निरंतर प्रयास करता रहूँ... बिना रुके ... बिना थके।

चुनावी व्यस्तता के बीच आप सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद व्यक्त कहने में असमर्थ होने के नाते क्षमाप्रार्थी भी हूँ। आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने की ईश्वर और जनता मालिक हमें शक्ति दे, बस यही मनोकामना है। आप सबों का पुनः हार्दिक आभार। धन्यवाद!'

