बिहार में उर्दू, अरबी और फारसी टीचरों से भेदभाव हो रहा, सम्राट चौधरी को तेजस्वी का खत; ट्रांसफर-वेतन पर घेरा

तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को खत लिखकर कहा है कि राज्य में उर्दू, अरबी टीचरों के साथ भेदभाव हो रहा है। तेजस्वी ने टीचरों के ट्रांसफर और लंबित वेतन का मुद्दा उठाया है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक खत लिखा है। इस खत में तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में उर्दू, अरबी एवं फारसी शिक्षकों का अनुचित स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक-कर्मियों के लंबित वेतन का भी मुद्दा अपने खत में उठाया है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने अविलंब ऐसे शिक्षकों की सैलरी दिए जाने यानी वेतन भुगतान करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में उर्दू एवं संस्कृत के शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित कराने की मांग भी उठाई है।

तेजस्वी यादव ने खत में लिखा, 'बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की मौजूदा प्रक्रिया को लेकर लगातार कई शिकायतें मिल रही हैं। खास तौर से उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसकी वजह से शिक्षकों में असंतोष है। तेजस्वी ने आगे लिखा है कि कई स्कूलों में उर्दू, अरबी और फारसी के एकमात्र शिक्षक को भी सरप्लस घोषित कर ट्रांसफर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया जो कि गलत है। तेजस्वी यादव ने खत के जरिए टीचरों के ट्रांसफर की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।

तेजस्वी यादव ने मांग की है कि अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक-कर्मियों का लंबित वेतन तुरंत जारी किया जाए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने यह भी मांग की है कि सभी सरकारी स्कूलों में उर्दू और संस्कृत विषयों के टीचरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तेजस्वी यादव ने सीएम को खत लिखकर यह भी कहा है कि किसी भी भाषा, विषय या शिक्षक के साथ भेदभाव ना हो। वो राजनीतिक और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार ना बनें।

बिहार के हर प्रखंड में गुरुकुलम स्थापित होंगे बहरहाल बता दें कि इधर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में समेकित विद्यालय और गुरुकुलम स्थापित किए जाएंगे। इनमें वेद-विज्ञान, कौशल विकास सहित विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाएगी। इसकी शुरुआत बक्सर से किए जाने की योजना है। वे सोमवार को अधिवेशन भवन में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।