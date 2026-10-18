बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट, तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी को खत

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खत लिखा है। इस खत के जरिए तेजस्वी यादव ने सीएम से मांग की है कि वो राज्य के हजारों शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक खत इन दिनों काफी चर्चा में है। तेजस्वी यादव ने यह खत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखा है। इस खत के जरिए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो उर्दू-बंग्ला विशेष शिक्षकों की नौकरी बचा लें। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि शीर्ष कोर्ट के इस आदेश से इन शिक्षकों की नौकरी पर आफत आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी को लिखे गए खत को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने इस खत में कहा है कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बिहार के हजारों नियोजित शिक्षकों सहित साल 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। इस आदेश से साल 2015-16 में नियुक्त उर्दू एवं बांग्ला स्पेशल शिक्षकों में भी भय और असमंजस की स्थिति है।

तेजस्वी यादव ने खत में आगे कहा है कि उर्दू और बांग्ला स्पेशल शिक्षकों का नियोजन किसी नई प्रक्रिया के तहत नहीं बल्कि साल 2014 में शुरू हुई उसी नियोजन प्रक्रिया और विभागीय आदेशों के अनुपालन में हुआ था। लिहाजा सिर्फ नियुक्ति की तारीख 31-03-2015 के बाद होने के आधार पर उन्हें सेवा समाप्ति के दायरे में रखना ठीक नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनमें से कई शिक्षक ट्रेनिंग भी हासिल कर चुके हैं। वो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और अभी विशिष्ठ शिक्षक, प्रधान शिक्षक या स्कूल में अध्यापक के तौर पर सेवा भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने शिक्षकों से जुड़े इस अहम मुद्दे को उठाते हुए सरकार से मांग की है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए प्रभावी पैरवी करे।