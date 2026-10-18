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बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट, तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी को खत

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खत लिखा है। इस खत के जरिए तेजस्वी यादव ने सीएम से मांग की है कि वो राज्य के हजारों शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। 

Tejashwi Yadav News
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक खत इन दिनों काफी चर्चा में है। तेजस्वी यादव ने यह खत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखा है। इस खत के जरिए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो उर्दू-बंग्ला विशेष शिक्षकों की नौकरी बचा लें। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि शीर्ष कोर्ट के इस आदेश से इन शिक्षकों की नौकरी पर आफत आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी को लिखे गए खत को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने इस खत में कहा है कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बिहार के हजारों नियोजित शिक्षकों सहित साल 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। इस आदेश से साल 2015-16 में नियुक्त उर्दू एवं बांग्ला स्पेशल शिक्षकों में भी भय और असमंजस की स्थिति है।

तेजस्वी यादव ने खत में आगे कहा है कि उर्दू और बांग्ला स्पेशल शिक्षकों का नियोजन किसी नई प्रक्रिया के तहत नहीं बल्कि साल 2014 में शुरू हुई उसी नियोजन प्रक्रिया और विभागीय आदेशों के अनुपालन में हुआ था। लिहाजा सिर्फ नियुक्ति की तारीख 31-03-2015 के बाद होने के आधार पर उन्हें सेवा समाप्ति के दायरे में रखना ठीक नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनमें से कई शिक्षक ट्रेनिंग भी हासिल कर चुके हैं। वो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और अभी विशिष्ठ शिक्षक, प्रधान शिक्षक या स्कूल में अध्यापक के तौर पर सेवा भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने शिक्षकों से जुड़े इस अहम मुद्दे को उठाते हुए सरकार से मांग की है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए प्रभावी पैरवी करे।

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तेजस्वी यादव ने मांग की है कि जो भी शिक्षक डीएलइडी सक्षमता परीक्षा या बीपीएससी के जरिए नियुक्त हो चुके हैं उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें संरक्षण दिया जाए। तेजस्वी यादव ने यह भी मांग की है कि नियोजन अभिलेखों के गायब होने और प्रशासनिक कमियों के लिए जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय की जाए और इसके लिए शिक्षकों को दंडित ना किया जाए। तेजस्वी यादव ने अपने खत में कहा है कि राज्य में हजारों शिक्षकों का भविष्य अनिश्चितता में है। लिहाजा सरकार पर इस विचार करे और तुरंत हस्तक्षेप कर किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय ना होने दे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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