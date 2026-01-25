राजद में आज से तेजस्वी युग की शुरुआत संभव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगेगी मुहर

संक्षेप: टना के एक होटल में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ ही सभी प्रदेश इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे। बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद करेंगे।

राजद में आज से तेजस्वी युग की औपचारिक शुरुआत हो सकती है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को होने वाली बैठक में इसकी घोषणा होगी। इसमें तेजस्वी यादव के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा पर मुहर लग सकती है। पिछले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी गठन के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। पटना के एक होटल में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ ही सभी प्रदेश इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे। बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का स्वास्थ्य दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है। उनकी सार्वजनिक गतिविधियां नगण्य हो गई हैं। डॉक्टरों की सलाह पर ही वे कहीं आते-जाते हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी वे बमुश्किल कुछ घंटे ही मौजूद रहेंगे। ऐसे में दल की गतिविधियां प्रभावित न हो, इसके लिए पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। वैसे पार्टी का एक तबका सांसद डॉ. मीसा भारती को भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देख रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय लालू प्रसाद को ही लेना है। पार्टी के कुछेक वरीय नेताओं को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। विस चुनाव में दल विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई को लेकर भी बैठक में निर्णय हो सकता है

राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के साथ ही बैठक में पार्टी जनभावना का सम्मान करते हुए जनहित में चरणबद्ध कार्यक्रम की योजना बनाएगी। बैठक में राजनीतिक, सामाजिक प्रस्ताव भी पारित होंगे।

देश की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी बैठक में शामिल होने के लिए 20 से अधिक प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शनिवार को ही पटना पहुंच चुके हैं। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि 25 जनवरी को होने वाली इस बैठक में देश की वर्तमान स्थिति के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि बैठक की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।