तीसरी बार राघोपुर से तेजस्वी यादव लड़ेंगे चुनाव; 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे

Bihar Elections: नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। 15 अक्टूबर को वे नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि कल ग्रांड अलायंस में सीटे के बंटवारे की घोषणा हो जाएगी।

Bihar Chunav: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आगामी 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। राजद नेताओं ने इसकी पुष्टि की है। महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2015 में पहली बार राघोपुर से विधायक बने थे। उस समय की महागठबंधन सरकार में वे बतौर उपमुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी उन्होंने राघोपुर से जीत दर्ज की। अब वे तीसरी बार वे वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारी की गई है। नामांकन के बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

आपको बता दें अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन चर्चा है कि कल (मंगलवार) को सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा हो जाए। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बड़ी बैठक हुई। जिसमें तेजस्वी यादव और वेणुगोपाल से मुलाकात की। बैठक में दोनों दलों के बड़े नेता शामिल रहे।