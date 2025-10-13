Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav will contest from Raghopur for the third time he will file his nomination on 15 October

तीसरी बार राघोपुर से तेजस्वी यादव लड़ेंगे चुनाव; 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे

Bihar Elections: नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। 15 अक्टूबर को वे नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि कल ग्रांड अलायंस में सीटे के बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 13 Oct 2025 10:22 PM
share Share
Follow Us on
तीसरी बार राघोपुर से तेजस्वी यादव लड़ेंगे चुनाव; 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे

Bihar Chunav: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आगामी 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। राजद नेताओं ने इसकी पुष्टि की है। महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2015 में पहली बार राघोपुर से विधायक बने थे। उस समय की महागठबंधन सरकार में वे बतौर उपमुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी उन्होंने राघोपुर से जीत दर्ज की। अब वे तीसरी बार वे वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारी की गई है। नामांकन के बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

आपको बता दें अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन चर्चा है कि कल (मंगलवार) को सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा हो जाए। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बड़ी बैठक हुई। जिसमें तेजस्वी यादव और वेणुगोपाल से मुलाकात की। बैठक में दोनों दलों के बड़े नेता शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:राजेश राम ने किया कांग्रेस के कुटुंबा लड़ने का ऐलान,तेजस्वी की RJD का भी था दावा
ये भी पढ़ें:मुकेश सहनी पर महागठबंधन का प्लान B? तेजस्वी यादव से मिल लिए पान नेता आईपी गुप्ता
ये भी पढ़ें:महागठबंधन में सीट बंटवारा का ऐलान तय नहीं; तेजस्वी बोले-हमारा आज-कल में हो जाएगा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हालांकि सीट बंटवारे से पहले आरजेडी और कांग्रेस अपने संभावित प्रत्याशियों को टिकट बांटने लगे हैं। दिल्ली से पटना लौटे राजद चीफ लालू यादव ने तीन प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल दिए। जिसमें मटिहानी से नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को राजद ने सिम्बल दे दिया। वे हाल ही में जदयू से राजद में आए हैं।साहेबपुर कमाल से मौजूदा विधायक सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन को सिंबल दिया गया। जबकि संदेश से मौजूदा विधायक किरण देवी की जगह दीपू सिंह को पार्टी सिंबल दिया गया। दीपू सिंह मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे हैं।