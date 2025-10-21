दरभंगा की इस सीट पर RJD के ही प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव, क्या है पूरा मामला

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav will campaign against the RJD candidate in this Darbhanga seat
संक्षेप: दरभंगा जिले की गौरा बौराम सीट पर तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। इस सीट पर महागठबंधन के सभी दल वीआईपी  के संतोष सहनी का समर्थन करने वाले हैं।

Tue, 21 Oct 2025 01:04 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में चुनाव प्रचार जोरशोर से शूरू हो गया है। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में रार से भी माहौल गर्म है। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 143 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 60 जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब तक 8 ऐसी सीटें हैं जिनपर फ्रेंडली फाइट है। वहीं एक ऐसी भी सीट है जिसपर तेजस्वी यादव खुद अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं।

दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फाइनल बात होने से पहले ही आरजेडी ने अफजल अली खान को मैदान में उतार दिया था। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें निशान और दस्तावेज भी दे दिए। वह पटना से अपने घर के लिए रवाना हो गए। तभी आरजेडी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की डील हो गई। डील यह हुई कि इस सीट पर वीआईपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और महागठबंधन के सभी सहयोगी उसका समर्थन करेंगे। विकासशील पार्टी ने संतोष सहनी को यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया।

आरजेडी नेतृत्व ने अफजल अली से संपर्क किया और कहा कि वह अपना सिंबल लौटा दें और चुनाव में ना खड़े हों। हालांकि अफजल अली ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि आरजेडी ने कहा कि वह अफजल अली खान को अपना प्रत्याशी नहीं मानती है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी कागजों के साथ उनका नामांकन पूरा होने की वजह से उन्हें अब चुनाव से हटाया नहीं जा सकता है।

अब चुनाव के दौरान ईवीएम पर अफजल अली के नाम के सामने आरजेडी का लालटेन निशान होगा। वहीं तेजस्वी यादव अफजल अली के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। महागठबंधन के सभी दल इस सीट पर वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी के साथ हैं। अब देखना है कि अफजल अली इस सीट पर महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाते हैं।

