तेजस्वी अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म कराने गए हैं, विधानसभा से गायब रहने पर JDU ने कसा तंज

बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति चर्चा में है। जदयू ने तंज कसते हुए अब कहा है कि लगता है तेजस्वी यादव ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म करवाने के लिए गए हैं।

बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। लेकिन इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक नजर नहीं आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी विदेश दौरे पर हैं। बिहार में मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति इन दिनों चर्चा में है। तेजस्वी यादव की मानसून सत्र से अनुपस्थिति को लेकर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने गए हैं। जब जदयू प्रवक्ता से तेजस्वी की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल पूछा गया तो इसपर चुटकी लेते हुए नीरज कुमार ने कहा, ‘तेजस्वी यादव अमेरिका-ईरान और इजरायल के बीच चल रहे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गए हैं।

यह समस्या यूनाइटेड नेशन से सॉल्व नहीं हो पाया है। वो अभी नौ ग्रह में से किस ग्रह पर हैं इसकी जानकरी अभी राजद को भी नहीं है। मैंने अभी नई बात सुनी है राजद की तरफ से कि आत्मा प्रवेश कर गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम ही तेजस्वी हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करता है? शरीर अलग-अलग है। यह एक नया मैकेनिज्म है।’ तेजस्वी यादव के मानसून सत्र में ना होने पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बजट सत्र की तरह मानसून सत्र से भी गायब हैं। उनका ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है। क्या तेजस्वी यादव ईरान-इराक युद्ध में मध्यस्थता कर रहे हैं?

तेजस्वी जैसा गैरजिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष बिहार में कभी नहीं हुआ : उमेश सिंह कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इससे पहले मंगलवार को आरोप लगाया था कि बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में तेजस्वी यादव जैसा गैरजिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं हुआ है। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा था कि संवैधानिक पदों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति तेजस्वी यादव की घोर उदासीनता लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। उमेश कुशवाहा ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष पद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार इस पद की गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि जब बिहार विधानसभा का महत्वपूर्ण मानसून सत्र चल रहा है, तब नेता प्रतिपक्ष का विदेश में छुट्टियाँ मनाना जनता के प्रति उनकी गैरजिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति उनके असम्मान को दर्शाता है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सदन के प्रति उनका असंवेदनशील और गैर-गंभीर रवैया कई अवसरों पर उजागर हो चुका है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की जनता के बीच तेजस्वी यादव की पहचान अब एक ''पार्ट-टाइम'' और ''नॉन-सीरियस'' नेता के रूप में बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता यह समझ चुकी है कि जनसरोकारों से दूर-दूर तक उनका कोई नाता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने में वे पूरी तरह विफल साबित हुए हैं।