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तेजस्वी अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म कराने गए हैं, विधानसभा से गायब रहने पर JDU ने कसा तंज

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति चर्चा में है। जदयू ने तंज कसते हुए अब कहा है कि लगता है तेजस्वी यादव ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म करवाने के लिए गए हैं। 

तेजस्वी अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म कराने गए हैं, विधानसभा से गायब रहने पर JDU ने कसा तंज

बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। लेकिन इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक नजर नहीं आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी विदेश दौरे पर हैं। बिहार में मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति इन दिनों चर्चा में है। तेजस्वी यादव की मानसून सत्र से अनुपस्थिति को लेकर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने गए हैं। जब जदयू प्रवक्ता से तेजस्वी की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल पूछा गया तो इसपर चुटकी लेते हुए नीरज कुमार ने कहा, ‘तेजस्वी यादव अमेरिका-ईरान और इजरायल के बीच चल रहे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गए हैं।

यह समस्या यूनाइटेड नेशन से सॉल्व नहीं हो पाया है। वो अभी नौ ग्रह में से किस ग्रह पर हैं इसकी जानकरी अभी राजद को भी नहीं है। मैंने अभी नई बात सुनी है राजद की तरफ से कि आत्मा प्रवेश कर गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम ही तेजस्वी हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करता है? शरीर अलग-अलग है। यह एक नया मैकेनिज्म है।’ तेजस्वी यादव के मानसून सत्र में ना होने पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बजट सत्र की तरह मानसून सत्र से भी गायब हैं। उनका ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है। क्या तेजस्वी यादव ईरान-इराक युद्ध में मध्यस्थता कर रहे हैं?

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तेजस्वी जैसा गैरजिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष बिहार में कभी नहीं हुआ : उमेश सिंह कुशवाहा

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इससे पहले मंगलवार को आरोप लगाया था कि बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में तेजस्वी यादव जैसा गैरजिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं हुआ है। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा था कि संवैधानिक पदों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति तेजस्वी यादव की घोर उदासीनता लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। उमेश कुशवाहा ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष पद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार इस पद की गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि जब बिहार विधानसभा का महत्वपूर्ण मानसून सत्र चल रहा है, तब नेता प्रतिपक्ष का विदेश में छुट्टियाँ मनाना जनता के प्रति उनकी गैरजिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति उनके असम्मान को दर्शाता है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सदन के प्रति उनका असंवेदनशील और गैर-गंभीर रवैया कई अवसरों पर उजागर हो चुका है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की जनता के बीच तेजस्वी यादव की पहचान अब एक ''पार्ट-टाइम'' और ''नॉन-सीरियस'' नेता के रूप में बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता यह समझ चुकी है कि जनसरोकारों से दूर-दूर तक उनका कोई नाता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने में वे पूरी तरह विफल साबित हुए हैं।

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संजय सरावगी ने भी घेरा था

इससे पहले विधानमंडल सत्र के पहले दिन भी तेजस्वी की गैरहाजिरी का मुद्दा सदन में उठा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करार दे दिया था। संजय सरावगी ने कहा था कि तेजस्वी यादव बिहार आते हैं और फिर भाषण देते हैं और इसके बाद गायब हो जाते हैं। इस मुद्दे पर जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी तेजस्वी यादव को घेरा था। खालिद अनवर ने कहा था कि अगर कोई यह सोचता है कि वो बिहार से बाहर रहकर राज्य की राजनीति को संभाल लेगा तो वो गलत है क्योंकि जनता सब देख रही है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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