काउंटिंग में गडबड़ी की, तो करारा जवाब मिलेगा; तेजस्वी की मतगणना अफसरों को चेतावनी

संक्षेप: महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में लगे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2020 वाली गलती ना दोहराएं और वोट काउंटिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अन्याय ना करें।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से चंद घंटे पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मतगणना में लगे अधिकारियों को चेतावनी दी है। तेजस्वी ने दावा किया कि महागठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीत रहा है। राजद, कांग्रेस समेत अन्य दलों के कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में बने मतगणना केंद्रों में मुस्तैद हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने 2020 के चुनाव वाली गलती दोहराई और काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी की तो करारा जवाब मिलेगा।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी मतगणना अधिकारी ने अन्याय और अंसवैधानिक काम किया तो जनता उसका जवाब देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ईमानदारी से मतगणना करेगा, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी के इशारे पर काम करने वाले और लिमिट क्रॉस करने वाले अफसरों को सोचना पड़ेगा।

तेजस्वी ने आगे कहा, “पिछली बार क्या हुआ, हम सब जानते हैं। सभी अधिकारियों से अपील है कि निष्पक्ष रूप से काउंटिंग कराएं। जनता ने जो मत दिया है, उनके साथ न्याय करें। ऐसा प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है कि भाजपा के लोग चुनाव जीत रहे हैं। मगर असल में भाजपा के लोग डरे हुए हैं, उनकी सरकार जाने वाली है।”

नेता प्रतिपक्ष ने बिहार चुनाव में लगे अधिकारियों पर दबाव दिए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “कई अधिकारियों को पटना और दिल्ली से फोन पर निर्देश मिल रहे हैं। जिनको फोन जा रहा है, उन्हीं के हवाले से हमें सूचना मिली है। उन्हें कहा जा रहा है कि काउंटिंग धीमी कराई जाए। खासतौर पर ऐसी सीटें जहां मार्जिन कम है, जहां महागठबंधन जीत रही है, उसके नतीजे घोषित ना किए जाएं और जो एनडीए जीत रहा है उसका चुनाव घोषित कर दिया जाए। ”