एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में तेजस्वी? वक्फ बिल फाड़ने वाले बयान के मायने क्या

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत में इन दिनों तेजस्वी यादव के एक बयान की खूब चर्चा है। किशनगंज में दिए अपने हालिया बयान में कहा, “अगर हमें मौका मिला तो वक्फ बोर्ड वाला कानून फाड़ देंगे।” यह एक लाइन जैसे ही सामने आई, एनडीए खेमे में बवंडर मच गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और विपक्ष ने तेजस्वी पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप जड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी ने आखिर यह बयान क्यों दिया? क्या यह सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कोई सोची-समझी चुनावी चाल?

मुस्लिम वोटों की गोलबंदी की कोशिश तेजस्वी यादव फिलहाल दो मोर्चों पर जूझ रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम वोटों का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का हिस्से में जाना, और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करना। सीमांचल और किशनगंज जैसे इलाकों में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता ने राजद की नींद उड़ा दी है। ऐसे में तेजस्वी का यह आक्रामक बयान दरअसल साइलेंट मुस्लिम वोटर को एक्टिव करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

सियासत में ऐसा आम होता है कि जब कोई वर्ग ठंडा पड़ जाता है, तो उसे जगाने के लिए भावनात्मक मुद्दा जरूरी होता है। तेजस्वी की यह टिप्पणी उसी सियासी शोल की तरह है, जिससे सीमांचल के मतदाताओं में जोश लौटे और बूथों पर ज्यादा वोटिंग हो।

राजद की विडंबना क्या राजद हमेशा से यादव-मुस्लिम समीकरण पर टिकी रही है, मगर मुस्लिम समाज की शिकायत यह है कि उन्हें सत्ता या टिकट में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलती। सीमांचल को छोड़ दें तो ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पर राजद ने यादव या गैर-मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। सत्ता में आने पर मंत्रालयों की बंटवारी में भी यही पैटर्न दिखता है। यही कारण है कि इस बार मुस्लिम मतदाता पहले जितने मुखर नहीं दिख रहे।

ओवैसी की बढ़ती मौजूदगी से बढ़ी बेचैनी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में लगातार सक्रिय हैं। राजद को डर है कि अगर मुस्लिम वोटों में 5-10% भी खिसकाव हुआ तो कई सीटों पर समीकरण बिगड़ जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव का वक्फ बिल वाला बयान उनके लिए सियासी अलार्म बेल बजाने जैसा है, जिससे ओवैसी की पकड़ कमजोर की जा सके और मुस्लिम वोट एकजुट रहें।