एक महीने बाद विदेश यात्रा से लौटेंगे तेजस्वी यादव; आते ही दिल्ली में बैठक, फिर पटना वापसी

एक महीने बाद विदेश यात्रा से लौटेंगे तेजस्वी यादव; आते ही दिल्ली में बैठक, फिर पटना वापसी

बीते एक महीने से सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव के लापता होने का दावा करते हुए उनके विदेश दौरे पर होने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि तेजस्वी अब विदेश यात्रा से लौटने वाले हैं।  

Jan 03, 2026 11:04 am IST
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से भारत लौटने वाले हैं। उनके रविवार 4 जनवरी को दिल्ली पहुंचने की चर्चा है। आते ही वे दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। एक-दो दिन दिल्ली में रुककर वे पटना लौटेंगे। तेजस्वी के पिता एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में हैं, जिनका पिछले महीने आंख का ऑपरेशन हुआ था। तेजस्वी उनसे भी मिल सकते हैं। बता दें कि तेजस्वी के बीते लगभग एक महीने से परिवार के साथ विदेश यात्रा पर होने की बात कही जा रही है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, तेजस्वी यादव के 4 जनवरी को सुबह दिल्ली पहुंचने की संभावना है। रविवार को वे दिल्ली में ही रहेंगे। इसके बाद 5 या 6 जनवरी को वे पटना आ सकते हैं। हालांकि, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव की यात्रा पर कुछ भी आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है।

चुनाव में करारी हार के बाद विदेश गए तेजस्वी

पिछले साल खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव ने मीडिया से दूरी बना ली। 1 और 2 दिसंबर को वे विधानसभा सत्र में शामिल हुए। मगर 3 दिसंबर को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वे नजर नहीं आए। इसके बाद से वे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं।

इस बीच चर्चा उठी कि तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री यादव एवं बच्चों के साथ विदेश घूमने चले गए। आरजेडी में बगावत पर उतरे वरीय नेता शिवानंद तिवारी ने उनके यूरोप टूर पर जाने का दावा भी किया।

हालांकि, आरजेडी के नेता इस पर कुछ भी बोलने से कतराते रहे। दूसरी ओर, भाजपा एवं जदयू ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले उनकी विधानसभा में गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए। फिर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद विपक्ष के नेता द्वारा जनता से दूरी बनाने का आरोप लगाते हुए उनकी विदेश यात्रा को निशाने पर लिया।

हाल ही में भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें तेजस्वी को लापता बताते हुए उनके गुम होने की बात कहते हुए तंज कसा गया।

