कुड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बिल, अपने MLC से आगे निकले तेजस्वी यादव; सियासत सुलग गई

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल बीजेपी वालों ने बनाया और नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को कुड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे।

Bihar Election: नेता प्रतिपक्ष और महागठबंध के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया है। कटिहार की चुनावी जनसभा में समर्थकों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कुड़ेदान में डाल देंगे। इससे पहले शनिवार को उनकी पार्टी के एमएलसी क़ारी सोहैब ने भी ऐसा बयान दिया था। तेजस्वी के इस बोल पर बिहार की सियासत सुलग गई है। बीजेपी, जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी खुद को पार्लियामेंट से भी ऊपर समझ रहे हैं।

कटिहार के प्राणपुर में तेजस्वी यादव चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल बीजेपी वालों ने बनाया और नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को कुड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। इसके पहले भी तेजस्वी यादव ऐसा बोल चुके हैं। दरअसल सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल है। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की पार्टी ने पांच सीटों पर जीत दर्ज कर लिया था और राजद को काफी नुकसान हुआ था। इस बार फिर ओवैसी ने आक्रामक एंट्री ले ली है। तेजस्वी ने अपने वोटों में बिखराव रोकने के लिए ऐसा बयान दिया है।

तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होकर कानून का रूप ले चुका है। इसमें संसद ही कुछ बदलाव कर सकता है। इस मुर्खता पर क्या कहा जा सकता है। तेजस्वी बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ना उनकी सरकार बनेगी ना ऐसा कुछ कर पाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गरीब तबके के मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून बनाया। तेजस्वी यादव नहीं चाहते की गरीब मुसलमानों का हित हो।