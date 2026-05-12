पीएम मोदी की अपील और बिहार के शिक्षा मंत्री का लड़कियों पर बयान, तेजस्वी ने वीडियो दिखा यूं घेरा

तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘बिहार के झाड़-फूंक वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लड़कियों को शिक्षा की ज़रूरत क्या है? क्यों है? मोदी जी नारी शक्ति वंदन की बात करते है इसलिए लड़कियों को स्कूल जाने की बजाय घर में ही रहना चाहिए।'

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर दो अलग-अलग पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कितने दिनों तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। और अब 2026 में कह रहे हैं आप सोना खरीदना बंद करो।

प्रधानमंत्री जी के सच और झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। उन्होंने कटाक्ष किया कि कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब। तेजस्वी ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा है कि बिहार के झाड़-फूंक वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लड़कियों को शिक्षा की जरूरत क्या है, क्यों है? नेता विपक्ष ने कहा कि मोदी जी नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं लड़कियों को स्कूल घर में ही रहना चाहिए। यह उनकी सोच को दर्शाता है।

इसी तरह तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘बिहार के झाड़-फूंक वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लड़कियों को शिक्षा की ज़रूरत क्या है? क्यों है? मोदी जी नारी शक्ति वंदन की बात करते है इसलिए लड़कियों को स्कूल जाने की बजाय घर में ही रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री की कैसी घृणित सोच है?’

बता दें कि बिहार के नेता प्रतपिक्ष तेजस्वी यादव अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध समेत अलग-अलग मुद्दों पर बिहार सरकार को घेरते रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने इससे पहले रविवार को बिहार में राजग सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिसने कथित तौर पर एक व्यक्ति के घर में घुसकर उस पर हमला किया था। वायरल वीडियो का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुजफ्फरपुर के विधायक ने कथित तौर पर एक व्यक्ति के घर में जबरन घुसकर उस पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा, 'वीडियो में विधायक अपने समर्थकों के साथ एक व्यक्ति से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं।' हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।