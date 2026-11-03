तेजस्वी ने धीरेंद्र शास्त्री को सत्ता पोषित मानसिक विक्षिप्त कहा, कृष्ण भगवान के अपमान से भड़के

भगवान राम से श्री कृष्णा की तुलना करने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भड़के तेजस्वी यादव ने कहा है कि राम और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। यह नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को बांटने लगे। राजनीतिक लोभ में और कितना नीचे गिरेंगे?

लोक एकता की कनिष्ठ अंगुली से इंद्रासन को हिला देने वाले लोकनायक, धार्मिक सीमाओं से परे जन जन के पूज्य, हमारे कुलदेवता भगवान श्री कृष्ण पर सत्ता-पोषित एक मानसिक विक्षिप्त द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय, अक्षम्य एवं अमर्यादित है। राम और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। यह नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को बांटने लगे। राजनीतिक लोभ में और कितना नीचे गिरेंगे? लोक समता और सनातनी एकता को खंडित करने वाले इस शिखंडी के संरक्षक मोदी जी और तमाम भाजपा नेताओं को सामने आकर देश से, समाज से और सनातनियों से दंडवत होकर माफी मांगनी चाहिए।

"हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥"

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा था बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कहा था कि भगवान कृष्ण इधर-उधर देखते हैं। वो तीन जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। पांव के ऊपर पांव रखते हैं और कमर लचकाते हैं। दरअसल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों की तुलना करते हुए कहा था, तुम अपने ठाकुर की एक भी फोटो देख लो..तुम्हारे वाले खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े, पांव के ऊपर पांव..कमर कहीं लचकाएं..खोपड़ी ऐसे करें...बंसी टेढ़े होकर बजाते हैं...हमारे वाले तो खड़े भी होते हैं तो सीधे। हमारे वाले का नाम भी सीधा..हमारे वाले का चलना भी सीधे...हमारे वाले दिखते भी सीधे...हमारे वाले का धाम भी सीधा अयोध्या...तुम्हारे वाले का वृंदावन। बंसी का बजाना तो खेल भी है..धनुष चलाना तो खेल नहीं। जितने ठाकुर जी वाले बैठे हैं आज तो तुम्हारे ठाकुर जी की भी जय-जयकार हो गई है। सुनो, तुम्हारे ठाकुर जी क्या करते हैं...बंसी बजाते हैं, बंसी बजाना कोई बड़ी बात नहीं है...हमारे यहां तो ये भी बजाते हैं...बजाओ, बजाओ।