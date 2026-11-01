वोटों की चोरी करवा रहे हैं, ये डरपोक लोग हैं; इंडिया गठबंधन की रैली में ज्ञानेश कुमार पर बरसे तेजस्वी

दिल्ली में मौजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से वोट की चोरी हो रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, नागरिकों के अधिकारों को छीन रहे हैं, इसके खिलाफ सब लोग एकजुट हुए हैं।

'इंडिया' गठबंधन के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता आज दिल्ली में 'वोट चोरी' और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में यह रैली हो रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिल्ली में हैं। दिल्ली में RJD नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली पर कहा कि वोट बचाओ, देश बचाओ' महा-रैली हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन, जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं और इसे आम जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से वोट की चोरी हो रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, नागरिकों के अधिकारों को छीन रहे हैं, इसके खिलाफ सब लोग एकजुट हुए हैं...हम सब देश को बचाने, अपने लोकतंत्र की रक्षा करने और अपने देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट हुए हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि इस रैली में आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सभी जानते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठ कर वो वोटों की चोरी करवा रहे हैं। जिसे लेकर लोगों को भारी गुस्सा हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इनकी असलियत सामने आ गई है औऱ यह लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। यह लोग डरपोक हैं। जो लोग लोकतंत्र को कुचलते हैं वो रहते नहीं हैं, इसलिए हम सभी देश के संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं।

बहरहाल बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एकत्र होने के बाद विपक्षी नेता खुले वाहनों में सवार होकर कनॉट प्लेस पहुंचे, यहीं से मार्च शुरू हुआ। मार्च रामलीला मैदान तक जाएगा, जहां गठबंधन के नेता रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिये विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाएंगे। यह कार्यक्रम शनिवार को खरगे के आवास पर आयोजित प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' की कार्यवाही के एक दिन बाद हो रहा है। इससे पहले इस रैली में विभिन्न राज्यों से विपक्षी दलों के नेता और समर्थक शनिवार को ही राजधानी पहुंचने लगे थे। गठबंधन ने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और नागरिक समाज के सदस्यों से मार्च और रैली में शामिल होने की अपील की थी। कुछ छात्र संगठनों ने भी कार्यक्रम को समर्थन दिया है।

रामलीला मैदान में रैली में सुबह से लोग पहुंचने लगे थे। वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के लिए बनाए गए मुख्य मंच पर विशाल तिरंगामयी शामियाना लगाया गया है, जबकि गठबंधन की प्रदेश इकाइयों के प्रतिनिधियों के लिए अलग मंच तैयार किया गया है। 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने रैली में 10 लाख तक लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई है, जबकि दिल्ली पुलिस का अनुमान करीब 50 हजार लोगों के जुटने का है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों के साथ 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रामलीला मैदान को 14 जोन में बांटा गया है। इसके अलावा 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिये निगरानी की जा रही है।

रैली के मद्देनजर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू हैं। 'इंडिया' गठबंधन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इन प्रक्रियाओं के कारण मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है।