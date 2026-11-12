हम बात करते हैं SP से..., वैशाली में लापता टिंकू के परिजनों से तेजस्वी क्या बोले; गोली मार ले भागे थे बदमाश

वीडियो कॉल पर मौजूद तेजस्वी यादव से टिंकू के परिजन कहते हैं, 'बेटे की हत्या कर दिया है सर, इसपर तेजस्वी यादव कहते हैं कौन मार दिया? इसके जवाब में परिजन कहते हैं दोस्त सब ही मार दिया है। तेजस्वी टिंकू की मां से पूछते है कि एफआईआऱ किया हुआ है क्या?

बिहार के वैशाली जिले में जिस शख्स को गोली मारकर अपराधी ले भागे थे उस शख्स का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस बीच लापता टिंकू के परिजनों से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल पर बातचीत की है। तेजस्वी यादव ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में एसपी से बात करेंगे। तेजस्वी और परिजनों के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है।

वीडियो कॉल पर मौजूद तेजस्वी यादव से टिंकू के परिजन कहते हैं, 'बेटे की हत्या कर दिया है सर, इसपर तेजस्वी यादव कहते हैं कौन मार दिया? इसके जवाब में परिजन कहते हैं दोस्त सब ही मार दिया है। तेजस्वी टिंकू की मां से पूछते है कि एफआईआऱ किया हुआ है क्या? इसपर वो कहती हैं कि हो गया है सर लेकिन लाश गायब कर दिया है सब। 48 घंटा हो गया। इसपर तेजस्वी यादव कहते हैं हम बात करते हैं एसपी लोग से। तेजस्वी पूछते हैं कि इन लोगों का नाम दी हैं आप? तीन लड़के के नाम दिए हैं। आपको FIR की कॉपी भेज दिए हैं।

बता दें कि वैशाली जिले में सराय थाना क्षेत्र के नरेंद्र प्रवोधी गांव में सोमवार की रात एक युवक को गोली मारने और फिर उसे कार में लादकर ले भागने की घटना के 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। बुधवार को लापता युवक के परिजन थाने पर पहुंचे और लापता टिंकू को जल्द से जल्द बरामद करने की पुलिस से अपील की। पुलिस ने परिजनों से यथाशीघ्र टिंकू को ढूंढ निकालने का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन वहां से गांव लौट गए। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि घटना के विरोध में परिजनों ने ग्रामीणों के साथ थाने के घेराव की योजना बनाई है। सूचना पर वरीय पदाधिरियों को अवगत कराया गया। देखते ही देखते सराय थाने पर गोरौल, भगवानपुर, लालगंज, करतांहा और काजीपुर थाना की पुलिस पहुंच गई। जिला पुलिस बल के जवानों को भी बुला लिया गया।

पूरा सराय थाना परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन देर शाम तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लापता युवक के परिजन थाने पर पहुंचे। उन्होंने टिंकू की यथाशीघ्र बरामदगी की अपील की। पुलिस ने परिजनों को यथाशीघ्र बरामदी का भरोसा दिलाया। मालूम हो कि सोमवार की रात टिंकू के दोस्तों ने गांव के ही एक पुलिया के पास टिंकू को गोली मारी और उसे लापता कर दिया था। घटना के 36 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद न तो परिजनों को और न पुलिस को अभी तक पता है कि टिंकू जिंदा या उसकी हत्या कर दी गई है।