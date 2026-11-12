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हम बात करते हैं SP से..., वैशाली में लापता टिंकू के परिजनों से तेजस्वी क्या बोले; गोली मार ले भागे थे बदमाश

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, वैशाली
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वीडियो कॉल पर मौजूद तेजस्वी यादव से टिंकू के परिजन कहते हैं, 'बेटे की हत्या कर दिया है सर, इसपर तेजस्वी यादव कहते हैं कौन मार दिया? इसके जवाब में परिजन कहते हैं दोस्त सब ही मार दिया है। तेजस्वी टिंकू की मां से पूछते है कि एफआईआऱ किया हुआ है क्या?

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तेजस्वी यादव ने लापता टिंकू के परिजनों से बातचीत की है।

बिहार के वैशाली जिले में जिस शख्स को गोली मारकर अपराधी ले भागे थे उस शख्स का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस बीच लापता टिंकू के परिजनों से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल पर बातचीत की है। तेजस्वी यादव ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में एसपी से बात करेंगे। तेजस्वी और परिजनों के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है।

वीडियो कॉल पर मौजूद तेजस्वी यादव से टिंकू के परिजन कहते हैं, 'बेटे की हत्या कर दिया है सर, इसपर तेजस्वी यादव कहते हैं कौन मार दिया? इसके जवाब में परिजन कहते हैं दोस्त सब ही मार दिया है। तेजस्वी टिंकू की मां से पूछते है कि एफआईआऱ किया हुआ है क्या? इसपर वो कहती हैं कि हो गया है सर लेकिन लाश गायब कर दिया है सब। 48 घंटा हो गया। इसपर तेजस्वी यादव कहते हैं हम बात करते हैं एसपी लोग से। तेजस्वी पूछते हैं कि इन लोगों का नाम दी हैं आप? तीन लड़के के नाम दिए हैं। आपको FIR की कॉपी भेज दिए हैं।

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बता दें कि वैशाली जिले में सराय थाना क्षेत्र के नरेंद्र प्रवोधी गांव में सोमवार की रात एक युवक को गोली मारने और फिर उसे कार में लादकर ले भागने की घटना के 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। बुधवार को लापता युवक के परिजन थाने पर पहुंचे और लापता टिंकू को जल्द से जल्द बरामद करने की पुलिस से अपील की। पुलिस ने परिजनों से यथाशीघ्र टिंकू को ढूंढ निकालने का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन वहां से गांव लौट गए। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि घटना के विरोध में परिजनों ने ग्रामीणों के साथ थाने के घेराव की योजना बनाई है। सूचना पर वरीय पदाधिरियों को अवगत कराया गया। देखते ही देखते सराय थाने पर गोरौल, भगवानपुर, लालगंज, करतांहा और काजीपुर थाना की पुलिस पहुंच गई। जिला पुलिस बल के जवानों को भी बुला लिया गया।

पूरा सराय थाना परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन देर शाम तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लापता युवक के परिजन थाने पर पहुंचे। उन्होंने टिंकू की यथाशीघ्र बरामदगी की अपील की। पुलिस ने परिजनों को यथाशीघ्र बरामदी का भरोसा दिलाया। मालूम हो कि सोमवार की रात टिंकू के दोस्तों ने गांव के ही एक पुलिया के पास टिंकू को गोली मारी और उसे लापता कर दिया था। घटना के 36 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद न तो परिजनों को और न पुलिस को अभी तक पता है कि टिंकू जिंदा या उसकी हत्या कर दी गई है।

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इस संबंध में थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि सुरक्षा वायवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था। घटना में आरोपित दो युवक गौरव कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं लापता युवक की भी तलाश जारी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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