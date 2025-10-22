Hindustan Hindi News
तेजस्वी यादव का मोहनियां में निर्दलीय को समर्थन, पूर्व BJP सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं रवि

संक्षेप: बिहार की मोहनियां सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट रवि पासवान को राजद नेता तेजस्वी यादव ने समर्थन दे दिया है। रवि भाजपा के पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं। दरअसल, मोहनियां सीट पर राजद की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। 

Wed, 22 Oct 2025 11:20 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, भभुआ
बिहार के कैमूर जिले की मोहनियां विधानसभा सीट पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन दे दिया है। मोहनियां से राजद की उम्मीदवार श्वेता पासवान का नामांकन रद्द होने के बाद तेजस्वी ने यह फैसला लिया है। रवि पासवान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता छेदी पासवान के बेटे हैं। छेदी पासवान भाजपा से सांसद और विधायक रहने के साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी रहे।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मोहनियां विधानसभा सीट पर राजद ने श्वेता सुमन को आगामी चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने बुधवार को श्वेता का नामांकन रद्द कर दिया। एक दिन पहले उनके नामांकन पत्र में जाति प्रमाण पत्र को लेकर गड़बड़ी की शिकायत आयोग से की गई थी। इसके बाद स्क्रूटनी में यह फैसला लिया गया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद मोहनियां सीट पर महागठबंधन का कोई कैंडिडेट नहीं था। इसी बीच बुधवार शाम को राजद द्वारा निर्दलीय रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया। रवि की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की तस्वीर भी आई है।

बता दें कि रवि भाजपा के पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं। छेदी सासाराम से 2014 और 2019 में दो बार लगातार भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते। हालांकि, 2024 में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। इससे पहले छेदी पासवान चेनारी और मोहनियां सीट से दो-दो बार विधायक रह चुके हैं। वहीं, रवि पासवान भी मोहनियां सीट से 2015 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं।

(भभुआ से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के आधार पर)

Tejashwi Yadav RJD mohania अन्य..
