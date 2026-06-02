फंस गए तेजस्वी के मुंहबोले मामा सुनील सिंह? राज्यसभा में RJD की मदद के बदले ओवैसी ने मांगी MLC सीट
बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 में आरजेडी से तेजस्वी यादव के मुंहबोले मामा सुनील सिंह के एमएलसी प्रत्याशी बनने की अटकलें तेज हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राज्यसभा चुनाव में मदद करने के बदले आरजेडी से एक एमएससी सीट मांग ली है।
बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में खींचतान शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तीन महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से एक एमएलसी सीट की मांग कर दी है। विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 18 जून को होगा। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष के एक सीट पर ही जीत की संभावना है। आरजेडी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मगर तेजस्वी के मुंहबोले मामा एवं लालू यादव के करीबी सुनील कुमार सिंह को फिर से एमएलसी कैंडिडेट बनाए जाने की चर्चा तेज है। ऐसे में AIMIM की दावेदारी से सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता फंसती नजर आ रही है।
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में आरजेडी से एक एमएलसी सीट की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने एक सीट पर अपना दावा छोड़ दिया था और इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था। उस समय तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर ओवैसी उनकी मदद करेंगे, तो भविष्य में वे भी AIMIM के हितों पर विचार करेंगे। ईमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि तेजस्वी अपना वादा पूरा करें।
उन्होंने आगे कहा कि AIMIM सांप्रदायिक ताकतों को हराने के उद्देश्य से राजनीति कर रही है। पार्टी के पास अपने दम पर विधान परिषद की सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं हैं। इसलिए अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है। अगर आरजेडी भविष्य में AIMIM का सहयोग चाहती है, तो अभी एक सीट देनी चाहिए।
आरजेडी के दो और कांग्रेस के एक एमएससी का कार्यकाल खत्म
बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है, उनके सदस्यों का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। वर्तमान में इनमें से 6 तो एनडीए की है, बाकी तीन विपक्ष की सीटें हैं। आरजेडी से एमएलसी सुनील सिंह और मोहम्मद फारूक का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि कांग्रेस के समीर कुमार सिंह रिटायर हो रहे हैं।
9 एमएलसी सीटों पर एक साथ चुनाव होना है, तो विधानसभा में संख्याबल के अनुसार 8 सीट पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं, एक सीट पर विपक्ष का कब्जा तय माना जा रहा है। नौवीं सीट पर विपक्ष से कौन उम्मीदवार होगा, यह अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि, विपक्ष में सर्वाधिक विधायकों वाली आरजेडी का दावा ज्यादा मजबूत है।
आरजेडी से सुनील के अलावा और कौन संभावित प्रत्याशी?
कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू परिवार अपने करीबी सुनील सिंह को एक बार फिर विधान परिषद भेज सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि लालू परिवार से किसी को एमएलसी चुनाव लड़ाया जा सकता है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्या और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के नामों की अटकलें भी चल रही थीं। हालांकि, रोहिणी ने खुद के एमएलसी चुनाव लड़ने की बात को अफवाह करार दे दिया। वहीं, तेज प्रताप को लेकर अभी तक आरजेडी या जेजेडी से कोई पुष्टि या खारिज वाला बयान नहीं आया है, इसलिए सस्पेंस बना हुआ है।
25 विधायकों पर एक एमएलसी सीट
आगामी बिहार विधान परिषद चुनाव में एक एमएलसी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 25 विधायकों का वोट हासिल करना होगा। 9 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर ही वोटिंग होगी, नहीं तो सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। एनडीए के पास 201 विधायक हैं, तो 8 सीटों पर जीत पक्की है। विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस, आईआईपी और वाम दलों के कुल 35 विधायक हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवीसी की पार्टी के 5 और बसपा का एक विधायक ने भी पिछले राज्यसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन किया था। इस तरह 1 सीट पर विपक्ष की जीत आसान लग रही है।
हालांकि, मार्च 2026 में हुए राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोटिंग से दूरी बना ली थी, जिससे ओवैसी और बसपा के समर्थन के बावजूद आरजेडी कैंडिडेट एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। अगर आगामी विधान परिषद चुनाव में भी उस तरह के खेला जैसी कोई स्थिति बनी, तो विपक्ष के सामने एक सीट पर जीत दर्ज करना भी चुनौती बन जाएगा।
तेजस्वी यादव क्या करेंगे?
अगर आरजेडी ने लालू परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया, तो सुनील सिंह की उम्मीदवारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि, अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एक सीट की मांग कर दी है तो तेजस्वी के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि वह अपने मुंहबोले मामा सुनील सिंह को प्रत्याशी बनाएं, या फिर राज्यसभा चुनाव के एहसान के बदले AIMIM के किसी को प्रत्याशी बनाकर उसे समर्थन दें। नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है। प्रत्याशी के औपचारिक ऐलान होने तक सियासी खींचतान होने की संभावना बनी रहेगी।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।