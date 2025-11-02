तेजस्वी यादव ने महुआ में मुकेश रौशन के लिए वोट मांगे, तेज प्रताप पर इशारों में खूब बोले

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रौशन के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसमें महुआ से जेजेडी के टिकट पर लड़ रहे अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम लिए बिना उन्होंने खूब प्रहार किया।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को वैशाली जिले के महुआ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने महुआ से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रत्याशी मुकेश रौशन के लिए वोट मांगे। इस दौरान महुआ से जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर भी तेजस्वी ने इशारों में खूब बोला। आरजेडी नेता ने लोगों से कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता है और महुआ में मुकेश रौशन को टिकट देकर लालू यादव (आरजेडी सुप्रीमो) ने भेजा है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने रविवार को वैशाली जिले में धुआंधार प्रचार करते हुए 5 सीटों पर रैलियां कीं। शाम करीब 4 बजे वे महुआ पहुंचे और मुकेश रौशन के समर्थन में गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने अपने बड़े भाई का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा।

उन्होंने कहा, “चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। पार्टी ही माई-बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। महुआ से लालटेन और लालू का झंडा लहराएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है।” बता दें कि महुआ से अभी मुकेश रौशन ही विधायक हैं, आरजेडी ने दोबारा उन्हें टिकट दिया है।

तेज प्रताप ने तेजस्वी को दी थी चुनौती लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों अपने छोटे भाई तेजस्वी को चुनौती दी थी। तेज प्रताप ने कहा था कि अगर तेजस्वी महुआ में प्रचार के लिए आएंगे तो वह भी राघोपुर में प्रचार करने जाएंगे। राघोपुर से तेजस्वी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।