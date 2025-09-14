जमीन पर सोई बच्ची से लेकर बाथरूम तक, तेजस्वी यादव ने GMCH का वीडियो दिखा सरकार को घेरा

तेजस्वी यादव ने लिखा, ‘कल प्रधानमंत्री मोदी जी जुमलों की बारिश करने सीमांचल के पूर्णिया आ रहे है। इतने उच्च पद पर विराजमान होने के पश्चात् भी ओछी और छोटी बातें करने से पूर्व उन्हें बिहार की अपनी 20 सालों और केंद्र की 11 वर्षों की डबल इंजन सरकार की बड़ी-बड़ी ख़ामियाँ नहीं दिखेंगी?’

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले में थे। यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद वो पूर्णिया रवाना हो गए। पूर्णिया में तेजस्वी यादव रात के वक्त अचानक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) का हाल देखने के लिए पहुंच गए। यहां तेजस्वी यादव ने घूम-घूम कर मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। इसके बाद अपने आधिकार एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर अस्पताल में जमीन पर सोई बच्ची और परेशान मरीज से लेकर खस्ताहाल अस्पताल के बाथरूम का हाल तक दिखाया।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'कल देर रात्रि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH), पूर्णिया का औचक निरीक्षण किया। वीडियो में 20 सालों की एनडीए सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक छोटी सी बानगी देखिए। यह बदहाली किसी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि तथाकथित मेडिकल कॉलेज की है। इसका आँखों देखा हाल जानिए और इस जुमलेबाज निकम्मी सरकार के अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री को लानत भेजिए।

👉 यह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ ICU नहीं है।

👉 ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं है। कार्डियोलॉजी यानि हृदय रोग विभाग है ही नहीं।

👉 एक बेड पर तीन-तीन मरीज लेटा रखे है।

👉 15-20 दिन में भी मरीजों की बेडशीट नहीं बदली जाती।

👉 हड्डी रोग से संबंधित और विकलांग शल्य चिकित्सा से संबंधित मरीजों के लिए शौचालय दो फीट ऊंचा है। साफ़-सफाई बिल्कुल भी नहीं है।

👉 GMCH, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ नर्स के स्वीकृत 255 पदों में से केवल 55 नर्स ही कार्यरत है वो भी तीन शिफ्ट में। यानि एक बार में केवल 18 नर्स ही ड्यूटी पर रहती हैं। छुट्टी पर रहेंगी तो उससे भी कम।

👉 GMCH में 80% चिकित्सकों के पद रिक्त है।

👉 GMCH में एक भी स्थायी ड्रेसर नहीं है। पूरे कॉलेज और हॉस्पिटल में केवल 4 OT सहायक है।

👉 23 विभाग में से अनेक विभाग बंद हैं। प्रोफेसर और सहायक प्रीफ़ेसर नाम मात्र है। Medical interns को 6 महीनों से सैलरी नहीं मिली है।

👉 सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सेवा और सुविधा के अभाव में पूर्णिया के निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 10,000 मरीज जाते है।

एनडीए सरकार के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में कमीशन खाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर केवल बिल्डिंग बनाते है लेकिन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, लैब टेक्निशियन, ड्रेसर, असिस्टेंट इत्यादि की नियुक्ति नहीं करते। कमीशन के लिए हज़ारों करोड़ के स्वास्थ्य उपकरण खरीदते हैं लेकिन उन्हें चलाने के लिए टेक्निशियन की बहाली नहीं करते।

प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में 20 वर्षों की NDA सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, एनडीए सरकार की विफलताओं, इलाज के नाम पर गरीबों से लूट, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तथा डबल इंजन के डबल जंगलराज पर प्रवचन अवश्य देंगे।