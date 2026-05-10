BJP विधायक ने घर में घुस मारपीट की, तेजस्वी ने वीडियो दिखा पूछा- सीएम में हिम्मत है...

तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘ये BJP का मुजफ्फरपुर का विधायक है जो दो दर्जन गुर्गों के साथ वार्ड-48 में आम आदमी के घर में घुसकर मारपीट करता है, तांडव मचा कानून की धज्जियां उड़ाता है। जो इसकी नहीं सुनता उसका कुछ भी हो सकता है।'

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बीजेपी विधायक ने घर में घुसकर मारपीट की है। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछा है क्या हो इसपर ऐक्शन लेंगे।

तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘ये BJP का मुजफ्फरपुर का विधायक है जो दो दर्जन गुर्गों के साथ वार्ड-48 में आम आदमी के घर में घुसकर मारपीट करता है, तांडव मचा कानून की धज्जियां उड़ाता है। जो इसकी नहीं सुनता उसका कुछ भी हो सकता है। क्या बड़बोले मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो गुंडे विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करें? CM में हिम्मत नहीं क्योंकि वो पहले जाति देखेंगे, पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं। गोदी मीडिया भी विपक्ष का MLA होता तभी खबर करती।’

बहरहाल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में नगर विधायक रंजन कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में शनिवार को विधायक ने मिठनपुरा व सदर थाने में केस दर्ज कराया है। इसमें कन्हौली निवासी मुकुंद कुमार और पताही के दिव्य प्रकाश को आरोपित करते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने और जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विधायक ने पुलिस को बताया कि आरोपित मुकुंद पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर टिप्प्पणी कर छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। पताही के दिव्य ने भी उस पोस्ट पर गलत टिप्पणी की है।