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BJP विधायक ने घर में घुस मारपीट की, तेजस्वी ने वीडियो दिखा पूछा- सीएम में हिम्मत है...

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘ये BJP का मुजफ्फरपुर का विधायक है जो दो दर्जन गुर्गों के साथ वार्ड-48 में आम आदमी के घर में घुसकर मारपीट करता है, तांडव मचा कानून की धज्जियां उड़ाता है। जो इसकी नहीं सुनता उसका कुछ भी हो सकता है।'

BJP विधायक ने घर में घुस मारपीट की, तेजस्वी ने वीडियो दिखा पूछा- सीएम में हिम्मत है...

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बीजेपी विधायक ने घर में घुसकर मारपीट की है। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछा है क्या हो इसपर ऐक्शन लेंगे।

तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘ये BJP का मुजफ्फरपुर का विधायक है जो दो दर्जन गुर्गों के साथ वार्ड-48 में आम आदमी के घर में घुसकर मारपीट करता है, तांडव मचा कानून की धज्जियां उड़ाता है। जो इसकी नहीं सुनता उसका कुछ भी हो सकता है। क्या बड़बोले मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो गुंडे विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करें? CM में हिम्मत नहीं क्योंकि वो पहले जाति देखेंगे, पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं। गोदी मीडिया भी विपक्ष का MLA होता तभी खबर करती।’

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बहरहाल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में नगर विधायक रंजन कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में शनिवार को विधायक ने मिठनपुरा व सदर थाने में केस दर्ज कराया है। इसमें कन्हौली निवासी मुकुंद कुमार और पताही के दिव्य प्रकाश को आरोपित करते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने और जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विधायक ने पुलिस को बताया कि आरोपित मुकुंद पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर टिप्प्पणी कर छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। पताही के दिव्य ने भी उस पोस्ट पर गलत टिप्पणी की है।

विधायक ने बताया कि वे बात करने शनिवार को मुकुंद के कन्हौली स्थित घर पहुंचे तो उसने बदसलूकी की। उसने खुद के अपराधी होने का दावा करते हुए कहा कि वह जेल जाने से नहीं डरता। वह पूर्व में एके-47 हथियार रखने के जुर्म में जेल जा चुका है। उसी हथियार से सबको भून देगा। विधायक ने आवेदन के साथ वायरल पोस्ट के अलग-अलग दो स्क्रीन शॉर्ट भी दी है। मिठनपुरा थानेदार अजेय कुमार ने बताया कि विधायक के आवेदन पर एफआईआर कर ली गई है। वहीं, मुकुंद की पत्नी पिंकी कुमारी ने भी विधायक व समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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